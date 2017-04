SCIOPERO OGGI/ Trasporto pubblico Napoli, Vercelli, Modena: info, orari (Ultime notizie 24 aprile 2017)

Sciopero oggi, trasporto pubblico locale (Foto LaPresse)

SCIOPERO OGGI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE 24 APRILE 2017) - Varie città sono coinvolte dallo sciopero oggi nel settore del trasporto pubblico locale. A Napoli, Vercelli e Modena i pendolari potranno subire disagi negli spostamenti: chi è rimasto a casa e non ha approfittato del ponte del 25 aprile per concedersi qualche giorno di vacanza dovrà fare attenzione a possibili soppressioni o rallentamenti delle corse. Vediamo nel dettagli i tre scioperi che sono stati indetti per oggi. In provincia di Modena la protesta riguarderà il personale della Società Seta. Si tratta di un'agitazione di 24 ore relativa al servizio extraurbano e che sarà attuata con i seguenti orari: 00.01-5.59, 8.31-12.29, 16.01-00.00. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Fna, Faisa-Cisal.

A Napoli sciopero oggi dei dipendenti della Eav Srl, con la specifica del personale di bordo e controlleria settore ferrovia linee Vesuviane, Flegree e Suburbane. La protesta è stata proclamata per 4 ore, dalle ore 17.40 alle ore 21.40, dal sindacato Orsa-Autoferro Tpl. Infine, sempre per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, da segnalare anche lo sciopero oggi a Biella e Vercelli. L'agitazione riguarda il personale della società Atap: i dipendenti dell'azienda si fermeranno per 24 ore, cioè per l'intera giornata di lavoro con il rispetto delle fasce di garanzia. Ad indire questo sciopero sono stati i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti.

