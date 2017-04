STRAGE DI ERBA/ Rosa e Olindo, la rabbia di Beppe Castagna dopo la decisione della Cassazione (ultime notizie)

Olindo e Rosa, strage di Erba

STRAGE DI ERBA, ROSA E OLINDO: BEPPE CASTAGNA CHIEDE IL SILENZIO (NEWS 24 APRILE 2017) - La strage di Erba avvenuta l'11 dicembre 2006 rappresenta indubbiamente uno dei fatti di cronaca più cruenti nonché misteriosi della storia italiana recente. Tutto sembrava essersi concluso con l’arresto e poi con la condanna all’ergastolo in tutti e tre i gradi di giudizio a carico di Rosa Bazzi e Olindo Romano, i due coniugi ritenuti i soli responsabili. Nella strage persero la vita la 30enne Raffaella Castagna, il figlioletto di appena due anni Youssef, la mamma Paola Galli ed una vicina di casa, Valeria Cherubini. Nei giorni scorsi, tuttavia, la Corte di Cassazione ha permesso un piccolo colpo di scena che ha riacceso le speranze dei due coniugi Romano ma allo stesso tempo ha provocato la reazione dei familiari Castagna. La Suprema Corte ha infatti disposto che possano essere analizzati sette nuovi indizi. Si tratta di elementi in mano alla difesa di Rosa e Olindo e che sarebbero stati rinvenuti sulla scena della strage e mai analizzati prima d’ora. L’ultima parola però, spetterà alla Corte d’Appello di Brescia che dovrà decidere se effettuare o meno un incidente probatorio su quei reperti. Nell’attesa, ad intervenire sulle pagine del settimanale Giallo è stato Beppe Castagna, parente di tre delle vittime della strage di Erba. Il fratello di Raffaella, nonché nipote di Youssef e figlio di Paola Galli ha ribadito quanto già dichiarato nelle passate settimane, in forma privata, al giornalista Marco Oliva. “Il mio sogno è che non si parli più di questa tragedia, che ha distrutto la mia vita e la nostra famiglia, ma purtroppo ogni giorno viene fuori una novità e siamo costretti di nuovo a fare i conti con il dolore”, ha commentato l’uomo.

STRAGE DI ERBA, ROSA E OLINDO: VERSO LA REVISIONE DEL PROCESSO, LE PROVE CONTRO I DUE CONIUGI (NEWS 24 APRILE 2017) - La revisione del processo in favore di Rosa e Olindo, i due coniugi all’ergastolo in quanto ritenuti i responsabili della strage di Erba, potrebbe presto concretizzarsi. È questa la speranza di marito e moglie all’ergastolo, della loro difesa e di Azouz Marzouk. In attesa dell’eventuale nuova tappa giudiziaria, la famiglia Castagna ha chiaramente riferito un certo turbamento per la decisione dei giudici della Suprema Corte, anche alla luce della loro sempre ribadita convinzione in merito alla colpevolezza dei due soggetti condannati in via definitiva. “Le accuse contro Rosa e Olindo pesano come macigni”, ha commentato Beppe Castagna sulle pagine del settimanale diretto da Andrea Biavardi, sottolineando come lui e la sua famiglia non abbiano mai cercato dei colpevoli qualsiasi, “ma i colpevoli”, continuando a confidare nel lavoro della magistratura. Contro i due coniugi, che dopo aver confessato hanno ritrattato tutto per poi asserire di essere stati costretti a farlo con l’inganno, per Beppe Castagna le prove sarebbero davvero numerose, a partire dalle loro stesse parole: “Raccontarono che diedero un colpo in testa alla Cherubini con un coltellino svizzero. Solo l’assassino poteva sapere quel particolare poi verificato dall’autopsia”, ha ricordato il fratello di Raffaella. Ad arrecare estremo dolore alla sua famiglia, oltre alla strage in sé ed al comportamento dei due coniugi, anche Azouz, il quale continua ad accusare del pluriomicidio proprio i fratelli della moglie uccisa.

