SUPERMERCATI APERTI 25 APRILE 2017/ Oggi Milano, Roma: negozi e centri commerciali, info orari, ultime notizie

Supermercati aperti 25 aprile (LaPresse)

SUPERMERCATI APERTI 25 APRILE 2017, OGGI A MILANO: NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI (INFO E ORARI) - È il 25 aprile e la possibilità di trovare negozi, supermercati e centri commerciali aperti è… assai probabile! La città di Milano, che pure è il simbolo della Liberazione festeggiata in questo 25 aprile dopo la Seconda Guerra Mondiale, pare aver rispettato di più i cittadini che restano in Milano per lavoro e senza ponte, piuttosto che pensare alle feste. I negozi e i centri aperti oggi sono tantissimi, basti sapere che ad esempio tutte le sedi dell’Esselunga rimangono aperti per tutto il giorno con orario di apertura regolare, da normale giorno feriale. Ma non solo, anche la Coop e il Carrefour hanno deciso di tenere apertura straordinaria per la giornata del 25 aprile in modo da non deludere la maggiorate dei cittadini rimasti a casa in questo martedì di fine aprile. Tra i tanti negozi anche nell’hinterland che rimangono aperti oggi segnaliamo, Il Gigante di Cesano Boscone, Trony di Cesano Boscone, Centro Commerciale La Fontana a Cinisello Balsamo, Esselunga di Cologno Monzese, Esselunga di Corbetta. Aperto il Centro Bonola e il Centro Cormano nella città di Milano, mentre vetrine aperte anche a Rho Center e al Destriero di Settimo Milanese. LEGGI ANCHE: ELENCO COMPLETO DI SUPERMERCATI, NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI APERTI IL 25 APRILE 2017 A MILANO E PROVINCIA

SUPERMERCATI APERTI 25 APRILE 2017, OGGI A ROMA: NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI (INFO E ORARI) - Non solo Milano, ma anche nella capitale Roma i negozi e i centri commerciali oggi rimangono aperti per la maggiorparte dei supermercati sparsi lungo il vasto territorio romano: pare non esserci grane voglia di festeggiare nella Capitale con la liberazione e il 25 aprile che verrà passato ancora una volta tra carrelli, prodotti e sconti lungo molti esercizi presenti nella città. Non tengono chiusi gli Shopping Center, per prima cosa, tra Roma Est, Euroma2 e Porta di Roma, e saranno aperti tutti i negozi di Conad e Crai sparsi per la zona dei sette colli. A differenza di Milano, è più alta a Roma la concentrazione di centri che fanno orario di mezza giornata, chiudendo dunque alle 21 ma aprendo verso le 13. Tra i vari supermercati aperti con saracinesche su, segnaliamo: Esselunga di via Prenestino, Ikea Anagnina, tutti le sedi di Leroy Merlin e Carrefour. Per poter scoprire meglio e nel dettaglio, ecco qui il link che fa per voi con tutti i negozi e gli orari disponibili. LEGGI ANCHE: ELENCO COMPLETO DI SUPERMERCATI, NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI APERTI IL 25 APRILE 2017 A ROMA E PROVINCIA

© Riproduzione Riservata.