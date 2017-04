Superenalotto/ Estrazione di oggi, 24 aprile: i numeri vincenti! (conc. 49/2017)

Estrazione del Superenalotto (LaPresse)

SUPERENALOTTO (OGGI, 24 APRILE 2017): I NUMERI VINCENTI E…. - Il SuperEnalotto apre i battenti per un nuovo concorso in cui il Jackpot metterà in palio 36,2 milioni di euro. Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che aspirano alla fortuna ed anche per chi ha vinto una delle quote distribuite in occasione dell'ultimo concorso. Se consideriamo l'estrazione precedente, possiamo vedere come i premi distribuiti abbiano perso diversi punti. E' evidente fin dalla vincita più alta dell'estrazione, ottenuta dalla prima delle quote SuperStar, contro al primato che di solito ottengono le quote standard. In vetta alle vincite troviamo infatti gli oltre 11 mila euro donati dal 4+ a 5 giocatori, così come dagli 8,300,34 euro abbinati al 5 e donati a 24 vincitori. 1.187 euro è il premio che 156 appassionati hanno vinto grazie al 3+, mentre 110,41 euro sono stati realizzati da 2.015 giocatori che hanno indovinato il 4. 53.065 tagliandi vincenti hanno totalizzato il premio di 11,87 euro del 3, mentre 567.113 biglietti fortunati hanno centrato i 5 euro del 2. Per le quote SuperStar a premio fisso, i 100 euro del 2+ sono stati conquistati da 1.842 appassionati, mentre 10.090 hanno totalizzato i 10 euro dell'1+. Infine, 18.485 sono stati i vincitori a realizzare i 5 euro dello 0+.

SUPERENALOTTO ESTRAZIONI DI OGGI, 24 APRILE 2017: COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Il montepremi del Jackpot continua a salire anche in previsione dell'estrazione del SuperEnalotto di questa sera. Un incontro eccezionale con tutti i giocatori, che si sono già posizionati in prima fila per assistere alla premiazione. Si spera ovviamente che la sestina possa trovare un vincitore e in questo caso l'incognita maggiore continua ad essere come spendere il premio appena realizzato. E questo vale non solo nel caso in cui si vinca il montepremi del gioco Sisal, ma anche per tutti i vincitori delle quote minori. La nostra Rubrica ha individuato per oggi un progetto di KickStarter che piacerà alle persone più attente all'igiene. IllumiBowl permette infatti di avere un sistema anti-germi completamente sicuro grazie ad un dispositivo medicale da installare alla propria toilet. Grazie ad un particolare tipo di luce, assolutamente non nociva per gli esseri umani, IllumiBowl permetterà di mantenere un ambiente sano grazie all'utilizzo di tre semplici batterie. Gli ideatori raccoglieranno le adesioni ancora per 26 giorni, ma il progetto sarà di sicuro realizzato, visto che ha già più che raggiunto il goal previsto.

© Riproduzione Riservata.