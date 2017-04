TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: sisma di 2.3M a Fiordimonte (24 aprile 2017, ora 1:10)

Terremoto oggi (immagine d'archivio)

TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE E METEO: SISMA DI 2.3M A FIORDIMONTE, IN PROVINCIA DI MACERATA (24 APRILE 2017) - Si rileva una situazione tranquilla dal punto di vista tellurico in Italia in queste prime ore di lunedì 24 aprile 2017. L'ultimo episodio che ha colpito il nostro Paese risale infatti alle 23:10, quando è stata colpita la provincia di Macerata. Il Centro Nazionale Terremoto ha localizzato l'epicentro a latitudine 43.02 e longitudine 13.11, ipocentro a 10 km di profondità. Interessate Fiordimonte, Fiastra, Pievebovigliana, Pieve Torina, Acquacanina, Ussita, Muccia, Monte Cavallo, Visso, Bolognola, Camerino, Serravalle di Chienti, Castelsantangelo sul Nera, Sarnano, Cessapalombo, Caldarola, Preci, Camporotondo di Fiastrone, Serrapetrona, Sefro, Belforte del Chienti, Gualdo, e San Ginesio. Colpita la stessa zona alle 22:36 da un sisma di 2.6M, individuato a latitudine 43.02 e longitudine 13.12, ipocentro a 9 km di profondità. Il punto colpito si trova a 3 km da Fiordimonte, contro i 2 del fenomeno successivo.

TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE E METEO: NUVOLE IN TOSCANA E CENTROSUD (24 APRILE 2017) - Siamo alle porte del 25 aprile e tutti gli italiani prevedono di fare almeno una scampagnata nelle periferie delle città. Ci si augura ovviamente che ci sarà il bel tempo in tutte le regioni, una previsione meteo che sembra confermata dai prossimi fenomeni atmosferiti. Il bel tempo continuerà ifnatti al CentroSud, mentre il Nord del Paese sarà interessato da una corrente d'aria umida che provocherà delle nuvole sul Mediterraneo. In particolare, nella giornata di oggi potrebbero verificarsi delle precipitazioni in Toscana. Scirocco invece in arrivo nel Sud e nelle Isole, dove le temperature potrebbero raggiungere i 25 gradi. Il maltempo ritornerà invece già da giovedì per quanto riguarda il Nord, con conseguente calo di temperature, e venerdì per quanto riguarda le regioni del CentroSud.

© Riproduzione Riservata.