TRAFFICO AUTOSTRADE PONTE 25 APRILE/ Bollettino e viabilità: situazione esodo e controesodo (ultime notizie)

TRAFFICO PONTE 25 APRILE , BOLLETTINO AUTOSTRADE, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE). SITUAZIONE ESODO E CONTRO ESODO - La situazione sulle autostrade italiane è complessa per questi giorni visto che comunque ci troviamo di fronte all'esodo e al controesodo legato al ponte del 25 aprile. Sicuramente sulle autostrade italiane non ci saranno grossi problemi nella giornata di oggi, perché comunque gli italiani che sono partiti non l'hanno fatto tutti nello stesso momento. C'è chi infatti già da venerdì ha deciso di lasciare la località dove vive per andare a vivere alcuni giorni di relax, chi si è mosso sabato e chi domenica. Saranno pochi quelli che partiranno oggi, magari chi nel weekend ha lavorato o avuto altre esigenze. Invece per quanto riguarda il controesodo si prevedono lunghe code nella giornata di domani, soprattutto nel pomeriggio, visto che tutti sfrutteranno queste vacanze fino all'ultima ora disponibile.

TRAFFICO PONTE 25 APRILE , BOLLETTINO AUTOSTRADE, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE). DISSERVIZI DI GIORNATA - Sono diverse le situazioni difficili da gestire sulle autostrade italiane, è meglio quindi essere informati se si affronterà un viaggio di lunga durata. Il sito istituzionale Autostrade.it sottolinea in tempo reale tutte le novità legate proprio a situazioni di vario genere. Si parte dall'A26 Genova Voltri - SS 33 Semp. Gravell.Toce dove troveremo servizi di ristorazione non disponibili nell'area di servizio Truchino ovest al chilometro 6.8 direzione Genova Voltri per l'interruzione dell'energia elettrica. Passiamo poi all'A1 Diramazione Capodichino-Tangenziale Napoli al chilometro 1.6 direzione Tangenziale dove nell'area di servizio San Pietro sarà indisponibili i servizi ristorazione fino alle ore sei di questa mattina. Sull'A12 Roma-Civitavecchia invece troveremo al chilometro 39.2 direzione Roma il camper service dell'area di servizio Tirreno Ovest indisponibile.

