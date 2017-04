Terza Guerra Mondiale/ Trump attacca Corea de Nord? Pyongyang vs Australia e Usa, e la Cina.. (ultime notizie)

Terza Guerra Mondiale? (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE, TRUMP VS NORD COREA: REGIME SI SCAGLIA CONTRO AUSTRALIA E USA - Proseguono le minacce in stile guerra mondiale dal regime di Nord Corea fino agli Usa e a tutti gli alleati nella missione anti-missilistica nucleare di Trump nel Pacifico. Le accuse e minacce arrivano dal portavoce del Quartier Generale della Commissione Speciale Nazionale per Appurare la Verità sui Crimini dei Soldati Statunitensi: «Le nostre forze rivoluzionarie sono in grado di combattere per affondare la portaerei americana a propulsione nucleare con un solo colpo», si legge sul comunicato diffuso dal giornale del Partito Comunista di Kim Jong-un. Ma non sono solo gli Stati Uniti a vedersi attaccati dalle mire nucleari del regime della Corea del Nord, «l'Australia potrebbe essere colpita da attacco nucleare, se continuerà a seguire ciecamente gli Usa», così pure per Corea del Sud e Giappone. La riposta a distanza degli alleati, con il ministro degli Esteri di Canberra, arriva immediata e prova a fissare il punto e obiettivi per evitare lo scontro totale: «La minaccia di Pyongyang evidenzia la necessita' che il regime abbandoni le armi nucleari illegali e i programmi missilistici».

TERZA GUERRA MONDIALE, TRUMP VS NORD COREA: CINA INSISTE PER DENUCLEARIZZAZIONE - Se da un lato la Corea del Nord “avvisa” gli Usa di volerli “cancellare dalla faccia della Terra”, in un clima che sconfina tra la terza guerra mondiale e una sfida per la propaganda interna del regime, arriva l’insistita e convinta distensione invocata dalla Cina di Xi Jinping. «La Cina insiste sulla eliminazione della armi nucleari dalla penisola coreana e continuerà a premere per il riavvio del tavolo negoziale a Sei in stallo da fine 2008», ha detto ieri sera il ministro degli Esteri Wang Yi, presente ad un forum in Grecia. Il forte richiamo alla distensione per evitare uno scontro nucleare e potenzialmente devastante sul piano economico - il vero timore di Pechino - viene di nuovo promosso dalla Cina, che tramite l’alleanza con Trump prova a far desistere il regime di Pyongyang dalle mire nucleari. «Recentemente, le parole e le azioni di protesta o confronto sono state abbastanza, abbiamo bisogno di chiamare la pace e la ragione. La Cina non sarà influenzata dalle parole e continuerà a giocare il suo ruolo».

