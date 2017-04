25 Aprile, San Marco: Immagini buon onomastico tra Venezia, il leone marciano e l’Egitto

Lapresse

SAN MARCO 25 APRILE, IMMAGINI BUON ONOMASTICO Il 25 aprile non è solo la Festa della liberazione, ma anche il giorno in cui la Chiesa ricorda San Marco evangelista. Visto il giorno festivo, non sono pochi a ricordarsi di fare gli auguri di buon onomastico a tutti quelli che conoscono che si chiamano Marco. Un po’ come succede in occasione della Festa del papà, in cui si festeggia San Giuseppe. In Italia, poi, San Marco è patrono di Venezia e la Basilica dedicata all’evangelista è celebre in tutto il mondo. Per augurare appunto un buon onomastico ai propri amici e parenti, di sicuro si possono utilizzare anche delle immagini legate a San Marco. Oltre a quelle della Basilica in quanto tale, caratteristica per le sue cupole, sono affascinanti i mosaici dorati al suo interno, alcuni dedicati ai fatti della vita del patrono della città. Non bisogna poi dimenticare la statua del Santo che capeggia sul frontone. San Marco è stato rappresentato più volte nella storia dell’arte e alla Pinacoteca di Brera di Milano è per esempio conservato il dipinto di Gentile Bellini che raffigura la predica del Santo ad Alessandria d’Egitto. Non bisogna infatti dimenticare che la Chiesa copta è sorta proprio a seguito della predicazione di San Marco. Un’altra immagine che quindi può essere adatta a questa occasione, visti anche i recenti attentati che hanno colpito i cristiani egiziani, è la Cattedrale del Cairo dedicata a San Marco. Idee per immagini per augurare buon onomastico

C’è poi un simbolo legato a San Marco molto noto che può essere usato per questa occasione: il leone marciano. Si tratta di un simbolo che ha rappresentato anche Venezia e per questo lo si può trovare in diverse zone del Mediterraneo dove la Serenissima ha regnato. Raffigura un leone alato con un libro tra le zampe che riporta la scritta: “Pax tibi Marce, evangelista meus”. L’immagine può sembrare più “laica”. In realtà, secondo la tradizione si tratta dell’angelo che, in forma di leone, annunciò al santo, giunto nelle lagune su cui sarebbe sorta Venezia, che lì il suo corpo avrebbe trovato riposo e venerazione. Non mancano insomma le immagini, davvero suggestive e storiche, per fare gli auguri di buon onomastico. Idee per mandare una cartolina per augurare buon onomastico

