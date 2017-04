ARRESTATO AFFILIATO ISIS/ Ultime notizie: Torino, 29enne in manette, stava organizzando un attentato

Immagine d'archivio

ARRESTATO AFFILIATO ISIS IN ITALIA: 29ENNE IN MANETTE, STAVA ORGANIZZANDO UN ATTENTATO (24 APRILE 2017) - In manette un marocchino di 29 anni, Mouner El Aoua, che da anni organizzava attentati ISIS in Italia. L'intervento dei Ros di Torino è stato possibile dall'indagine messa in atto dalla Procura già da un anno, all'interno di un'operazione che mira a contrastare l'attività illecita dei foreigh fighters, dei lupi solitari. La difficoltà maggiore delle autorità è infatti di riuscire ad individuare simili soggetti, staccati dalle reti ufficiali del Califfato. Come sottolinea Il Corriere della Sera, l'operazione era scattata in seguito alla diffusione su internet di alcune immagini che inneggiavano al jihadismo, da parte di un utente conosciuto come Salah Deen. L'FBI aveva già individuato il soggetto per l'attività intensa sul network Zello e lo stesso individuo risultava come amministratore di un'altra chat chiamata Lo Stato del Califfato Islamico, localizzato nel nostro territorio.

ARRESTATO AFFILIATO ISIS IN ITALIA: 29ENNE IN MANETTE, STAVA ORGANIZZANDO UN ATTENTATO (24 APRILE 2017) - L'obbiettivo del marocchino di 29 anni arrestato dalle autorità italiane era chiaramente di portare a termine un attentato in Italia. A tal fine, il jihadista stava cercando di reclutare altre persone da coinvolgere nell'attacco terrorista. Le forze dell'ordine hanno intercettato il 29enne a Torino, dove risiedeva da 9 anni presso una famiglia di italiani. Nel corso di tutto questo tempo era riuscito ad ottenere la fiducia di madre e figlio, tanto da non destare alcun sospetto. La sua attività di propaganda dello Stato Islamico avveniva tutta tramite chat, grazie a utenze telefoniche intestate a terze persone, spesso italiani, fra cui anche coloro che lo stavano ospitando nel capoluogo piemontese.

