E’ MORTO SASHA/ Il bambino conteso da due padri che combatteva il cancro disegnando gatti rossi

Sasha con il papà italiano Carlo Arcaro (foto da Facebook)

MORTO SASHA, IL BAMBINO MALATO CHE SFIDAVA IL CANCRO DISEGNANDO GATTI ROSSI -Alla fine i gatti rossi non sono riusciti a salvarlo: Sasha, il bambino che con i suoi disegni era riuscito a pagarsi le costosissime cure per quel maledetto nefroblastoma che lo aveva colpito 4 anni fa, si è spento domenica mattina in ospedale a Padova. Aveva 10 anni Sasha, ma oltre ad affrontare un cancro ha fatto anche in tempo a finire al centro di una controversa battaglia legale tra i suoi due papà. Quello biologico, residente in Russia, dopo la morte della mamma di Sasha- l'hostess russa Olga, deceduta nel 2013 a causa di un arresto cardiaco - aveva fatto richiesta di affidamento. Il compagno di Olga, il padovano Carlo Arcaro, però, non voleva rinunciare a quel figlio cresciuto come fosse suo. Del resto, come riportato da TgCom24, poteva contare anche sulla volontà del bambino, coccolato dalla nonna Vilma e dal personale sanitario e infermieristico del San Bortolo di Vicenza e dell'Oncoematologia pediatrica di Padova, di cui in poco tempo era diventato una sorta di mascotte.

Ed era di qualche giorno fa la notizia che il tribunale aveva assegnato l'affidamento di Sasha al suo papà italiano assecondando, a detta dei familiari, la volontà del piccolo di origini ucraine. Peccato che non ci sia stato troppo tempo per goderne e festeggiare. Sasha, che inizialmente si era curato all'Istituto dei Tumori di Kiev - dov'era nato il progetto Gatto Rosso grazie all'incontro con l'associazione Soleterre - era un bambino generoso: dopo aver guadagnato i soldi per le sue, di cure, aveva pensato anche agli altri bambini. Per questo aveva scelto di continuare a disegnare:"Io voglio aiutare gli altri bambini, ho deciso così". I suoi gatti rossi non sono riusciti a salvarlo, ma potranno ancora fare del bene.

