Gessica Notaro/ Foto, ex Miss sfregiata con l'acido: primo selfie su Instagram dopo l'aggressione

Gessica Notaro (foto da Facebook)

GESSICA NOTARO, FOTO, EX MISS SFREGIATA CON L'ACIDO: PRIMO SELFIE SU INSTAGRAM DOPO AGGRESSIONE (OGGI, 25 APRILE) - Gessica Notaro, la miss riminese sfregiata con l'acido il 10 gennaio di quest'anno dall'ex fidanzato di Capo Verde, Eddy Tavares, ha pubblicato tre giorni fa il suo primo selfie su Instagram dopo l'aggressione. A margine della foto, che in pochissimo tempo ha ottenuto oltre 24mila likes, Gessica ha commentato:"Buongiorno amici questo è il mio primo selfie dopo tanto tempo L’ho fatto per garantirvi che questo è il mio UNICO profilo Instagram e che tutti gli altri sono falsi, creati da persone che si divertono a scrivere frasi e pubblicare vecchie foto rubate da internet spacciandosi per me. Vi chiedo aiuto per segnalare questi individui.. Grazie mille".

Tanti i messaggi di sostegno fatti pervenire dai followers all'indirizzo dell'ex finalista di Miss Italia sfregiata con l'acido:"Sei fantastica ti ammiro... Piano piano ti rimetterai che giustizia sia fatta... Buon 25 aprile... Guerriera Doc". Qualche giorno fa Gessica Notaro era stata ospite del Maurizio Costanzo Show, durante il quale aveva parlato della sua aggressione e mostrato al pubblico il suo comunque bellissimo volto dopo lo sfregio perpetrato dall'ex fidanzato Eddy Tavares. La mamma, in una recente intervista a Il Resto del Carlino ha confessato di non poter perdonare l'originario di Capo Verde:"Si è sempre comportato bene, sia con Gessica che con me, durante la loro relazione. Dopo invece no, è diventato aggressivo e minaccioso. E quello che ha fatto a mia figlia, è troppo grave perché io possa perdonarlo".

