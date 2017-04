IGOR VACLAVIK/ Il killer di Budrio: secondo avvistamento a Padova: (ultime notizie)

Igor Vaclavic - Igor il russo

IGOR VACLAVIK, IL KILLER DI BUDRIO: SECONDO AVVISTAMENTO A PADOVA (25 APRILE 2017) - Salgono a quota due gli avvistamenti di Igor Vaclavic, Igor il Russo, da parte dei cittadini di Padova. Fra sabato sera ed il giorno seguente, il killer di Budrio sarebbe stato visto da due persone nelle zone del centro cittadino, dove le forze dell'ordine continuano a concentrare gran parte delle indagini. In seguito alla prima segnalazione di un ragazzo di 16 anni, l'ultimo avvistamento sarebbe avvenuto grazie ad una donna, che ha riferito alle autorità di aver incrociato un uomo estremamente simile a Norbert Feher presso il Caffè Pedrocchi, a Padova. Lanciato l'allarme, una pattuglia dei carabinieri ha raggiunto immediatamente il posto indicato, senza trovare tuttavia tracce utili alle indagini.



Continua ad essere alta la preoccupazione della popolazione italiana, per via della presenza di Igor Vaclavic sul nostro territorio. Le forze dell'ordine ribadiscono specialmente ai cittadini che abitano nella zona interessata dalla caccia all'uomo di prestare maggiore cautela ai propri spostamenti. Norbert Feher è da considerarsi infatti estremamente pericoloso, motivo per cui sono state coinvolte diverse squadre speciali nella sua cattura. La zona rossa, così denominata, riguarderebbe il triangolo fra Marmorta e Campotto, dove negli scorsi giorni è stato perlustrato un intero casolare. Al suo interno, come rivelato dalle forze dell'ordine, sono stati rilevati materiali che andranno analizzati e che potrebbero aiutare le task force a portare a termine la cattura del criminale.

