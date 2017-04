INCIDENTE STRADALE/ La Spezia: auto contro muro, muore 15enne (Ultime notizie oggi, 25 aprile 2017)

Incidente stradale, ambulanza (Foto LaPresse)

INCIDENTE STRADALE LA SPEZIA: 15ENNE MUORE IN SCHIANTO CONTRO MURO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 25 APRILE 2017) - Un tragico incidente stradale è accaduto la scorsa notte a La Spezia. Una ragazza di 15 anni, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, è morta nello schianto di un'auto contro un muro. L'incidente stradale mortale si è verificato in via Antoniana vicino al centro commerciale le Terrazze, intorno alle ore 23. Nello schianto la ragazza è deceduta sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti un'automedica del 118, la Pubblica Assistenza di Pitelli, la Pubblica Assistenza di La Spezia, i Vigili del Fuoco. Le operazioni di soccorso, con le manovre di rianimazione che sono state tentate, non hanno purtroppo avuto esito positivo. A tutti gli automobilisti in viaggio sulle strade e autostrade è raccomandata sempre massima prudenza alla guida. In particolare chi si mette al volate, per evitare possibili incidenti che purtroppo possono anche essere mortali, deve ricordare di rispettare i limiti di velocità e le distanze di sicurezza.

E' bene poi controllare sempre le condizioni della propria automobile in modo tale che lo stato del mezzo sia in linea con i parametri necessari per un viaggio in sicurezza. Infine mai mettersi alla guida di un mezzo se si è sotto effetti di alcol o droghe: in questi casi il rischio di commettere un incidente stradale è molto alto. In caso di decesso di altre persone l'accusa per chi era al volante e ha provocato l'incidente stradale può essere di omicidio stradale.

