KILLER ADOLESCENTI/ Danno un droga party dopo aver ucciso i nonni (ultime notizie)

KILLER ADOLESCENTI, GEORGIA: DANNO UN DROGA PARTY DOPO AVER UCCISO I NONNI (25 APRILE 2017) - Una tragedia dai risvolti sanguinari, quella accaduta a Georgia lo scorso dicembre. Durante la prima udienza, alcune importanti rivelazioni fatte da Cassandra Bjorge e Jonny Rider hanno permesso agli inquirenti di fare maggiore luce sul giallo. I due ragazzi, infatti, non avrebbero solo organizzato l'omicidio dei due nonni, ma erano sul punto di uccidere altri familiari. L'organizzazione del diabolico piano è stata messa in atto durante il droga party che i due adolescenti hanno dato in seguito al duplice omicidio. A confessare il delitto è stata la 16enne, sottolinea Il Giornale, che ha ammesso di essere sul punto di uccidere il patrigno, la madre ed altri familiari di Jonny Rider.

KILLER ADOLESCENTI, GEORGIA: DANNO UN DROGA PARTY DOPO AVER UCCISO I NONNI (25 APRILE 2017) - Cassandra Bjorge era stata affidata ai nonni, Wendy e Randall, solo lo scorso dicembre, ma il rapporto con i due anziani non era idilliaco. La ragazza ed il fidanzato hanno quindi pianificato il loro omicidio, "perché ne avevano avuto abbastanza", aspettando il momento giusto per colpire. I due anziani sono stati aggrediti a colpi di martello, a cui i due aguzzini hanno alternato il cric della macchina ed una mazza da baseball. L'ultimo colpo inferto alla gola, dopo aver legato le due vittime con il nastro adesivo. I killer infine li hanno sgozzati e i loro corpi sono stati sigillati nella camera da letto. Cassandra e Johnny hanno poi chiamato alcuni amici per festeggiare nella villa e fumare della cannabis.

