L’AMORE E LA CHEMIO/ Il papà veglia la mamma, la figlia scatta una foto che fa il giro del web: eccola

La foto del marito che veglia la moglie malata (dal Twitter di Mackenna Newman)

VEGLIA LA MOGLIE MALATA, FIGLIA IMMORTALA IL PAPÀ: LA FOTO COMMUOVE IL WEB- L'amore vince su tutto: anche sulla malattia. Potremmo descrivere così la foto diventata virale sul web nelle ultime ore scattata dalla 17enne Mackenna Newman. Protagonisti dello scatto sono i suoi genitori: uno, il padre Jon, è visibile soltanto di spalle. Davanti a lui, seduto in poltrona, c'è un tavolino sul quale poggiano alcuni fogli e un thermos. L'altra, la madre, c'è ma non si vede: è dietro la porta semichiusa che si vede sullo sfondo, impegnata in una seduta di radioterapia che la costringe all'isolamento. Perché mamma Marci è malata di cancro, sta conducendo una difficile battaglia contro il tumore, ma può contare comunque sull'amore dei suoi cari, sull'affetto di un marito che anche se impossibilitato a tenerle la mano, non le fa mancare la propria vicinanza. Ad osservare il tutto c'è Mackenna, la figlia 17enne, che del loro amore è il frutto migliore.

A pubblicare su Twitter la foto è stata proprio lei, che ha deciso di spiegare lo scatto con queste parole strazianti: "Mia madre deve restare nella sua camera in isolamento per la radioterapia, così mio padre si siede davanti alla porta per tenerle compagnia, e io sto piangendo". La foto ha ottenuto circa centomila likes, sembra proprio il caso di ripeterlo: l'amore vince su tutto, anche sulla malattia. Clicca qui per vedere la foto che ha commosso il web

© Riproduzione Riservata.