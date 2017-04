PREVISIONI DEL TEMPO 25 APRILE/ Temporali su tutto il nord, al centro-sud ormai è estate (ultime notizie)

Previsioni meteo, Foto La Presse

PREVISIONI METEO 25 APRILE E MALTEMPO: TEMPORALI SU TUTTO IL NORD (OGGI, ULTIME NOTIZIE) - Nonostante siamo al 25 aprile il tempo continua a fare degli scherzi alla nostra Italia. Il cielo infatti sarà molto instabile per quanto riguarda tutto l'arco delle Alpi. Ci saranno piogge importanti che vanno diminuendo più si scende già verso l'altezza dell'Emilia Romagna. I temporali invece saranno localizzati su Veneto, Friuli Venezia Giulia e al centro della Lombardia. Invece nell'alta Lombardia troveremo anche pioggia mista a neve che porterà quindi a non attecchire al ghiaccio. Sarà sicuramente una giornata in cui chi abita proprio al settentrione dovrà muoversi verso sud per trovare un po' di tranquillità meteorologica. Sarà importante dunque fare grande attenzione per evitare che qualche situazione di instabilità possa portare a rovinare la giornata. Situazione migliore invece in Liguria dove sul versante di Ponente vedremo cielo coperto, mentre ci sarà sole a Levante con una situazione allineata con quella della Toscana.

PREVISIONI METEO 25 APRILE E MALTEMPO: E' GIA' ESTATE AL SUD (OGGI, ULTIME NOTIZIE) - Mentre al nord torna il maltempo al centro-sud del nostro paese le previsioni del tempo ci dicono che invece l'estate sembra essere già arrivata. Temperature in netto rialzo e sole un po' ovunque fanno passare questo 25 aprile di festa al mare a chi ne avrà la possibilità. Le correnti, come i venti, si muoveranno da sud verso nord-ovest. Il cielo sarà soleggiato un po' ovunque con pochissima presenza di nubi. Le temperature minime saranno attorno ai diciassette gradi a Potenza, mentre le massime attorno ai ventidue gradi di Bari e Firenze. Le uniche nubi le troveremo nella Sicilia orientale, sud della Sardegna e nella parte meridionale di Calabria e Puglia. Per quanto riguarda invece il centro si prevedono le situazioni migliori a livello di meteo. Ormai la bella stagione è iniziata e al centro sud si respira già l'aria di estate anche se questa arriverà tra due mesi.

© Riproduzione Riservata.