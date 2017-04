TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: sisma di 3.5M nell'isola Valparaiso (25 aprile 2017, ora 1:30)

Terremoto oggi (immagine d'archivio)

TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE E METEO: SISMA DI 3.5M NELL'ISOLA VALPARAISO (25 APRILE 2017) - Trema il Cile nelle prime ore di oggi, martedì 25 aprile 2017. Alle 00:24 è stata colpita l'isola offshore Valparaiso da un sisma di 3.5M. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 33.03 e longitudine 71.86, ipocentro a 28 km di profondità. Alle 00:21 un'altra scossa, pari a 4.3M, ha colpito la stessa isola, a latitudine 32.96 e longitudine 72.11, ipocentro a 20 km di profondità. Alle 00:18 è stato colpito il Tonga da un sisma di 4.9M. I sismografi hanno individuato l'epicentro a latitudine 16.13 e longitudine 173.64, ipocentro a 60 km di profondità. Per quanto riguarda l'Italia, l'ultimo sisma risale invece alle 23:01, quando è stata colpita la provincia di Macerata da una scossa di 2.0M. Il Centro Nazionale Terremoti ha rilevato l'epicentro a latitudine 42.94 e longitudine 13.16, ipocentro a 9 km di profondità. Interessate Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso, Bolognola, Acquacanina, Fiastra, Preci, Fiordimonte, Montemonaco, Monte Cavallo, Montefortino, Pieve Torina, Pievebovigliana, Sarnano, Amandola, Norcia, Montegallo, Muccia e Sellano.

TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE E METEO: PONTE CON IL SOLE, MALTEMPO DA GIOVEDI' AL CENTROSUD E SARDEGNA (25 APRILE 2017) - Ancora bel tempo al CentroSud, dove è previsto sole per tutto il ponte del 25 aprile. Nuvole invece previste al Nord, dove si verificheranno nelle prossime ore delle precipitazioni isolate. Il maltempo interesserà invece la Toscana e le regioni settentrionali nella giornata di mercoledì, secondo le previsioni di Meteo.it. Si potrebbero verificare piogge localizzate a causa di una perturbarzione in arrivo dal Nord Atlantico e che arriverà in seguito allo Scirocco. Il vento anomalo provocherà una temperatura attorno ai 25 gradi nel Sud e le Isole. La perturbazione si sposterà in seguito verso il Sud e il Centro nella giornata di giovedì, per poi lasciare il posto ad una corrente di aria fredda che avrà degli effetti sulle temperature. Le minime scenderanno ulteriormente in Sardegna ed al CentroNord.

