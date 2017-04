TRAFFICO AUTOSTRADE 25 APRILE/ Bollettino e viabilità: attenzione al contro esodo (ultime notizie)

Traffico autostrade 25 aprile, Foto La Presse

TRAFFICO 25 APRILE, BOLLETTINO AUTOSTRADE, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE). ATTENZIONE AL CONTROESODO - Sarà importante valutare per quanto riguarda le autostrade italiane quello che può essere considerato il controesodo. Moltissimi italiani sono partiti infatti per questo lungo ponte del 25 aprile, magari già da venerdì scorso per ritrovarsi quest'oggi a dover rientrare in vista del ritorno al lavoro di domani. Questo potrebbe creare lunghe code e problemi alla viabilità nel pomeriggio quando sulle autostrade italiane troveremo complicazioni dettate dal rientro appunto dai luoghi di villeggiatura. Dipenderà molto dalle scelte dei singoli, perché potrebbe esserci magari la scelta di anticipare la partenza alla mattina oppure decidere di partire verso il tardo pomeriggio o addirittura domani mattina. Sicuramente sarà una giornata in cui sarà importante fare attenzione al portale online Autostrade.it che è aggiornato sempre e comunque in tempo reale.

TRAFFICO 25 APRILE, BOLLETTINO AUTOSTRADE, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE). INCIDENTE IN A22 BRENNERO-MODENA - Nella notte c'è stato un brutto incidente sull'A22 Brennero-Modena come segnalato dal sito istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it. Il tutto è accaduto al chilometro 207 direzione Modena con traffico bloccato tra Ala Avio e Affi. Il portale in questione non ha riportato però dati specifici legati a quello che è accaduto a partire dalle dinamiche dell'incidente e a chi è rimasto ferito in questione. Di sicuro però sarà importante valutare con attenzione quanto accade anche nelle prime ore della mattina. Chi dovrà passare in questo tratto autostradale avrà la necessità di essere informato tramite gli aggiornamenti in tempo reale rispetto a quanto pubblicato proprio dal sito durante la giornata. Di sicuro l'intervento da parte degli addetti all'autostrada è sempre efficiente, ma comunque porterà a dei disagi che si potranno ripercuotere anche sulla giornata di oggi.

© Riproduzione Riservata.