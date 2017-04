Terza Guerra Mondiale/ Usa vs Corea del Nord: Trump, “Onu sia pronto a nuove sanzioni” (ultime notizie)

Terza Guerra Mondiale in Corea? (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE, TRUMP VS NORD COREA: “ONU SIA PRONTO A NUOVE SANZIONI” - Il livello di scontro “mondiale” per la guerra (finora solo di parole) tra Usa e Corea del Nord è sempre peggiorando e il presidente Donald Trump intende ora convincere l’intero Consiglio di sicurezza dell’Onu, se Pyongyang proseguirà con i suoi test missilistici nucleari. «L’Onu deve essere pronta ad imporre nuove sanzioni alla Corea del Nord», ha affermato il primo inquilino della Casa Bianca incontrando gli ambasciatori dei 15 paesi membri del Consiglio di Sicurezza alle Nazioni unite. Prosegue intanto parallelamente il piano parallelo dei rapporti con la Cina di Xi Jinping, un filo diretto ormai per monitorare gli sviluppi della vicenda di Pyongyang. «Il presidente Trump ha criticato la continua belligeranza della Corea del Nord e ha sottolineato le azioni di Pyongyang destabilizzanti per la penisola coreana», ha fatto sapere la Casa Bianca, aggiungendo come lo stesso leader tycoon ha parlato anche ieri con il premier cinese affrontando la grave minaccia “da terza guerra mondiale” della Corea del Nord e del Pacifico.

TERZA GUERRA MONDIALE, TRUMP VS NORD COREA: NIKKI HALEY (ONU), “PRONTI A RAID USA CON NUOVO TEST NUCLEARE” - La situazione sembra ancora di più precipitare verso uno scontro sempre più preoccupante nei termini di una fantomatica “terza guerra mondiale”: dopo le accuse e gli scambi molto poco diplomatici tra Usa e Corea del Nord nelle ultime 24 ore, arriva una nuova dichiarazione assai dura questa volta dall’ambasciatrice americana all’Onu, Nikki Haley, che arriva a parlare di raid da Washington qualora il regime nordcoreano decida di proseguire con i test nucleari. «Non faremo qualcosa a meno che non ce ne diano motivo», ha spiegato l’ambasciatrice delle Nazioni Unite temendo il sesto test missilistico nucleare di Pyongyang. «Se dovesse avvenire, allora il presidente Donald Trump entrerà in campo e deciderà cosa fare», conclude Haley, lodando l’intervento pacificatore della Cina che in queste ore sta stringendo i cordoni della diplomazia per provare qualche atto di distensione.

