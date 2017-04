425 DOLLARI PER DEI JEANS SPORCHI/ Ecco i pantaloni imbrattati di (finto) fango: costano una fortuna

I jeans "sporchi" di fango del brand Prps

425 DOLLARI PER DEI JEANS SPORCHI: BUFERA SUL WEB PER I JEANS IMBRATTATI DI FINTO FANGO: COSTANO UNA FORTUNA - La moda è qualcosa che cambia in fretta e non sempre è facile da comprendere. Per questo molto spesso fa discutere e l’ultimo caso ad infiammare il web è quello dei jeans effetto mud wrestling, cioè lotta nel fango, proposti dal brand Prps. Il marchio, lanciato 15 anni fa, ha messo in vendita questi jeans per uomo “sporcati” di finto fango con una lavorazione fata ad hoc. Il capo è in vendita on line sul sito di Nordstrom, catena della grande distribuzione made in Usa e costa 425 dollari (clicca qui per vederli sul sito). Una cifra altissima che ha fatto insorgere molti utenti di Twitter: sul social network si è consumato un acceso botta e risposta tra gli indignati e i fashion victim. Prps ama le sperimentazioni e sul suo sito propone altri tipi di lavorazioni sul denim, nonché una giacca di jeans “sporca” di fango come i pantaloni da potervi abbinare. In questi giorni sta facendo discutere anche un altro capo che divide molto e cioè la borsa di Balenciaga che assomiglia a quella creata da Ikea per gli acquisti dei suoi clienti: la prima costa 1695 euro, la seconda solo 69 centesimi. Clicca qui per vederle a confronto.

