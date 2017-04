AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: materiale dispersi in A14 (ultime notizie, oggi 26 aprile 2017)

Autostrade, bollettino traffico, Foto La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 26 APRILE 2017). MATERIALI DISPERSI SULL'A14 ANCONA-PESCARA - Il sito istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it, sottolinea come ci sia stato un disagio abbastanza pesante nella nottata. Infatti sull'A14 Ancona-Pescara abbiamo visto una situazione di traffico rallentato al chilometro 344 direzione autostrada Milano-Napoli per materiali dispersi. Questa situazione sicuramente è da monitorare con grande attenzione perché comunque la presenza di materiali sulla carreggiata, che siano liquidi o solidi, possono portare a delle situazioni di grande pericolo e anche a possibili incidenti. La situazione sarà sicuramente gestita dal personale addetto con attenzione, pronto a mettere a posto tutto molto rapidamente. Questo eviterà ulteriori complicazioni di sorta. Probabile che un piccolo tratto potrebbe anche essere chiuso per rendere il tutto molto più veloce. Staremo a vedere quali saranno le indicazioni legate al portale istituzionale che è aggiornato in tempo reale.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 26 APRILE 2017). INCIDENTE SULL'A12 ROMA-CIVITAVECCHIA - Nella tarda serata di ieri c'è stato un incidente sull'autostrada A12 Roma-Civitavecchia che ha portato a una situazione di traffico rallentato come ci sottolinea il sito istituzionale Autostrade.it. Abbiamo potuto assistere a una situazione di traffico rallentato al chilometro 65.1 direzione Roma tra Sv.Monte Romano e Civitavecchia Porto. Il portale non specifica però se ci siano stati feriti e neppure la dinamica dell'incidente. Il tutto è avvenuto poco prima delle undici di ieri sera e quindi questo dovrebbe aver dato il tempo agli addetti alle autostrade di sistemare tutto per ripristinare in tempo la situazione che porterà al ripristino della normale viabilità. Certo è che chi si muoverà in questa direzione durante anche le prime ore della mattinata. Il sito istituzionale è aggiornato sempre in tempo reale è può di certo fornire delle indicazioni utili ai viaggiatori che potranno decidere quale percorsi prendere.

