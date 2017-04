BAMBINO SENZA BRACCIA E GAMBE/ Mahmoud, 6 anni: mutilato dalle bombe e dal destino (Le Iene Show)

Le Iene Show

BAMBINO SENZA BRACCIA E GAMBE, MAHMOUD HA 6 ANNI: MUTILATO DALLE BOMBE E DAL DESTINO (LE IENE SHOW, 26 APRILE) - Non è un bambino fortunato Mahmoud, il protagonista del servizio di Gaetano Pecoraro in onda oggi a Le Iene Show. Una malformazione lo ha fatto nascere senza braccia, ma è niente rispetto a ciò che ha dovuto vivere nella sua giovanissima vita. Sì, perché Mahmoud, bambino di Aleppo, a soli 6 anni, ne ha già passate tante, e altre ancora dovranno venire. Innanzitutto nascere in Siria, di questi tempi, non è una passeggiata: la guerra civile impazza. I bombardamenti, le sparatorie a cielo aperto, il regime di Assad, i ribelli, i terroristi dell'Isis, e chi più ne ha non ne metta. Sarà per questo che si fa anche un po' di confusione a dire chi ha causato l'ultima, in ordine di tempo, delle sciagure di Mahmoud: che dopo le braccia ha perso anche le gambe. Le anticipazioni fatte filtrare da Le Iene Show raccontano che le abbia perse calpestando una mina nel tentativo di scappare da un villaggio controllato dall'Isis. Il dottor Nabil Antaki, medico ad Aleppo Ovest, a sibialiria.org racconta invece che "un colpo di mortaio tirato dai "ribelli" ha centrato l'appartamento della sua famiglia e lo ha colpito alle gambe. All'ospedale al Razi hanno dovuto amputargliele. Le ferite non si stavano rimarginando bene ed è stato trasferito da noi.Speriamo che un giorno potrà avere delle protesi e camminare. Lo curiamo nel programma "Civili feriti di guerra". La storia vera di Mahmoud va raccontata a tutti. Lui dovrebbe essere l'icona delle sofferenze dei bambini siriani. Ne ho visti tanti, feriti da proiettili e mortai, alla testa, al petto...".

Qualsiasi sia la causa dell'ennesima sofferenza a cui è stato sottoposto Mahmoud, resta una pagina triste, che non avremmo mai voluto scrivere, e voi mai voluto leggere. C'è però un bagliore di speranza nella storia di Mahmoud, che poco tempo fa è diventato orfano di padre (un soldato), e vive oggi con la mamma, la sorella e il nonno. Le Iene, d'accordo con la Onlus Soleterre e con un'equipe medica locale, hanno deciso di garantirgli l’assistenza medica necessaria affinché sopravviva per i prossimi 10 anni, quando potrà finalmente applicare delle protesi definitive al compimento del 17° anno di età. Forse allora Mahmoud tornerà a sorridere, ma mai dimenticherà di essere stato mutilato dalle bombe e dal destino.

