Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto di oggi: i numeri vincenti! (conc 216/2017)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI, MERCOLEDÌ 26 APRILE 2017, CONCORSO 216/2017 - Ultimo appuntamento con SiVinceTutto, ma solo per quanto riguarda il mese di aprile. L'agenda di questo concorso speciale del Superenalotto del resto è ricchissima di appuntamenti. Così come è ricco il montepremi, messo in palio in un'unica serata. Oggi dunque, come ogni mercoledì, riparte la corte serrata alla dea bendata: in quale casa si presenterà? Potrebbe portare fortuna proprio a voi... Il contatore delle vincite è destinato a crescere, quindi verrà aggiornato stasera dopo l'estrazione: per ora sono stati vinti 22.427.503 euro. Mica male! La chiave di questo gioco Sisal è molto semplice: indovinare i numeri vincenti. Riuscire nell'impresa di azzeccare la combinazione fortunata non è però facile, ma del resto parliamo di un gioco con il quale si vince tantissimo. Pensiamo, ad esempio, a chi nell'estrazione scorsa di SiVinceTutto Superenalotto ha indovinato i sei numeri vincenti: ha vinto così 173.735,10 euro! Ma non è andata male neppure a chi ha sfiorato la prima categoria, cioè a coloro che hanno indovinato solo cinque dei sei numeri fortunati. A loro sono andati 1.667,70 euro. Parliamo di somme ben diverse, ma del resto la distribuzione dei premi cambia a seconda che venga realizzato o meno il 6. Nel primo caso il vincitore percepisce il 40,27% del montepremi, lasciando al 5 il 32,38%, al 4 il 3,36%, al 3 il 14,69% e al 2 il 9,30%. Se, invece, nessuno riesce a realizzare il 6, le percentuali cambiano in questo modo: al 5 andrebbe il 33,36%, al 4 l'8,40%, al 3 il 39,18% e al 2 il 19,06%. Visto che ci siamo, ecco qualche informazione anche in merito a cosa fare in caso di vincita al SiVinceTutto Superenalotto. Il fortunato vincitore ha 90 giorni solari di tempo per presentare la ricevuta e incassare il premio, partendo dal giorno successivo a quello della pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Se, invece, fa trascorrere 60 giorni, deve recarsi presso gli uffici Sisal di Milano o Roma. Prima di pensare a vincite e percentuali, è importante fare la propria giocata. Bisogna scegliere almeno 12 numeri su 90 per partecipare all'estrazione di SiVinceTutto Superenalotto, sperando ovviamente di aver fatto la scelta giusta. Del resto si può vincere anche indovinando 5, 4, 3 o solo 2 numeri vincenti. Si può anche abbonare la giocata, cioè decidere di farla ripetere per i prossimi due o cinque concorsi consecutivi. L'estrazione di di SiVinceTutto Superenalotto è vicina, ma prima di seguirla in diretta per raccogliere i numeri vincenti, riepiloghiamo quanto avvenuto la settimana scorsa. La combinazione fortunata dell'estrazione del concorso numero 215 è stata 45-51-63-66-74-89 e come vi abbiamo spiegato su è stato realizzato l'ambitissimo 6. Oggi potreste fare il bis: siete pronti? Buona fortuna!

QUI SOTTO I NUMERI VINCENTI DELL'ESTRAZIONE DI SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI, MERCOLEDÌ 26 APRILE 2017 CONCORSO 216/2017 (dalle 20:20)

LA COMBINAZIONE VINCENTE: -

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

