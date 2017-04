IMMIGRATO ARMATO DI FUCILE/ Roma, paura in strada: verifiche in zona Prati-Vaticano (ultime notizie)

Ricerche su uomo armato con fucile a Roma (LaPresse)

IMMIGRATO ARMATO DI FUCILE A ROMA, PAURA IN STRADA: SEGNALAZIONE E VERIFICHE IN CORSO (OGGI 26 APRILE 2017) - Paura in strada a Roma con una segnalazione che parla di un giovane di origini africane, probabilmente un immigrato, armato di fucile presso la zona Prati: pochi minuti fa la polizia ha ricevuto questa precisa segnalazione, «c’è un uomo armato in strada armato di fucile», anche se al momento le verifiche scattate immediatamente per provare a prevenire eventuali situazioni di forte allarmismo hanno portato solo esiti negativi. Attorno alle ore 11 la segnalazione pervenuta ma ancora in questo momento non pare esserci una vera novità sul fronte delle ricerche, con gli uomini delle forze dell’ordine che stanno interrogando sul posto, attorno a via Plinio (zona Prati) l’uomo che ha fatto la segnalazione all’interno della sua automobile. «Uomo di origini africane con berretto blu e zaino verde con fucile a tracolla che camminava per strada», raconta il presunto testimone mentre le indagini proseguono senza sosta.

IMMIGRATO ARMATO DI FUCILE A ROMA, PAURA IN STRADA: LE ZONE DI RICERCA (OGGI 26 APRILE 2017) - Digos, carabinieri, polizia e uomini delle forze dell’ordine per il servizio di emergenza: sono tutti sul campo per cercare l’uomo armato di fucile, per capire se si tratti in prima battuta di un arma vera o di una giocattolo e se addirittura non si tratti di un abbaglio o di un falso allarme del testimone che ha effettuato il primo avvistamento. Secondo quanto raccolto da RomaToday, le ricerche delle forze dell’ordine sono scattate da Via Plinio (luogo dell’avvisamento in zona Prati) ma si estendono per tutti i quartieri limitrofi, San Pietro, Lungotevere, Borgo. Proprio la vicinanza con il Vaticano, nella mattina della consueta Udienza Generale di Papa Francesco, sta rendendo ancora più strette misure di sicurezza e indagini ad ampio raggio per sgombrare ogni possibile sospetto di attacco terroristico o presunto folle gesto.

