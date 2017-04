INCIDENTE FERROVIARIO BRESSANONE/ Oggi, Bolzano-Brennero, treno prende fuoco: morti 2 operai (ultime notizie)

Incidente ferroviario oggi (LaPresse)

INCIDENTE FERROVIARIO OGGI, BOLZANO-BRENNERO: TRENO PRENDE FUOCO A BRESSANONE (ULTIME NOTIZIE) - Gravissimo incidente ferroviario sulla tratta Bolzano-Brennero poco prima di mezzanotte: un incidente sul lavoro visto che ad essere coinvolti sono stati 5 operai in tutto, con due morti e tre feriti molto gravi dopo che un treno ha preso fuoco nei pressi di Bressanone mentre era in corso una manutenzione sulla linea. Pare, secondo le primissime ricostruzioni giunte questa mattina in redazione, che uno dei mezzi in azione sia finito contro l’altro causando una forte esplosione, il fondersi delle fiamme e la morte orribile per due operai al lavoro nella notte. Come poi riporta anche Repubblica, pare che a provocare infine la tragedia sia stato il malfunzionamento della riscaldatrice che pare si sia messa in marcia autonoma per un disguido, andando così a schiantarsi contro l’altro treno di servizio e causando l’esplosione dei due locomotori.

INCIDENTE FERROVIARIO OGGI, BOLZANO-BRENNERO: MORTI DUE OPERAI, TRE FERITI (ULTIME NOTIZIE) - Sono purtroppo morti sul colpo i due operai che lavorano sulla linea ferroviaria Bolzano-Brenero dopo l’incidente terribile accaduto oggi attorno alle ore 1 di notte: dei cinque operai in azione, tre sono poi feriti e ricoverati in condizioni molto gravi agli ospedali di Bolzano e Bressanone. Immediatamente sul posto sono intervenuti più di 50 soccorritori tra vigili del fuoco, 118, polizia e polfer ma purtroppo per i primi due operai più vicini al luogo dell’esplosione non c’è stato nulla da fare. Al momento la circolazione dei treni è ancora sospesa in entrambi i sensi tra Fortezza e Bressanone: attivato invece un servizio sostitutivo per limitare i danni sul traffico ferroviario, con un autobus tra Brennero e Bolzano. Intanto però Rfi ha avviato un'inchiesta per stabilire le cause dell'accaduto e nelle prossime ore potrebbero esserci novità più chiare riguardo i motivi e le cause di questo gravissimo incidente ferroviario che ha coinvolto degli operai in servizio.

