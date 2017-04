Lotto/ Estrazione di oggi e 10eLotto, 26 aprile: i numeri vincenti! (conc 49/2017, mercoledì)

Estrazione del Lotto (LaPresse)

LOTTO E 10ELOTTO ESTRAZIONE: I NUMERI VINCENTI E… - Il Lotto ritorna dopo la breve pausa del 25 aprile, con una nuova estrazione e tanti premi che verranno distribuiti fra poche ore. I giocatori sono già in attesa di conoscere il verdetto, ma in questi casi è meglio non distrarsi troppo. La concentrazione potrebbe fare la differenza questa sera, non tanto perché influirà l'estrazione dei numeri vincenti, ma proprio per non lasciarsi distrarre dalla nostra possibile vincita! Siamo in attesa per ora di conoscere i premi maggiori distribuiti nell'ultimo appuntamento, ma siamo già in grado di fare una valutazione per quanto riguarda le vincite regionali. Inutile dire che il primo posto spetta in toto alla Lombardia, che è riuscita a confermare il proprio primato anche per quanto riguarda l'incasso. Nell'ultimo concorso, i premi registrati dagli amici lombardi hanno avuto un valore complessivo di oltre 1,7 milioni di euro. Secondo posto per il Veneto, ma solo per le 16.034 vincite, mentre l'ammontare finale non raggiunge il milione di euro, cifra superata invece dal successivo Piemonte. I tagliandi vincenti sono stati invece di 500 unità in meno rispetto al rivale. Si prosegue poi con il Lazio, ma solo per i tagliandi vincenti. Con meno di 300 biglietti fortunati in meno, la Campania ottiene il quinto posto per le vincite ed il quarto per l'incasso, che supera le 717 mila euro.

LOTTO E 10ELOTTO ESTRAZIONE DI OGGI, 26 APRILE 2017: LA SMORFIA - Mancano ancora un po' di ore prima del concorso del Lotto di questa sera. I ritardatari hanno quindi a disposizione l'ultima chance per poter partecipare alla corsa a premi. I più tecnologici non dovranno nemmeno spostarsi di casa, dato che il sito ufficiale Sisal permette di poter accedere alla modalità online per fare la nostra giocata. Utile anche per controllare la vincita, semplicemente inserendo il codice a barre della nostra schedina. Come sempre la difficoltà maggiore riguarda la fase precedente del gioco, ovvero trovare dei numeri da giocare. Se molti contano ancora sui consigli della nonna, che immancabilmente appare nei sogni, altri ancora invece non sanno proprio a quale Santo votarsi. Per fortuna, la smorfia napoletana promette di poter avere qualche idea in più: e allora sotto con la news di oggi! Voliamo fino in Germania per parlare di sole artificiale e di una scoperta degli scienziati tedeschi. Sembra infatti che siano riusciti a ricreare il più grande sole artificiale del mondo, grazie all'uso di 149 lampade in grado di irradiare la luce con un'intensità maggiore rispetto a quella del Sole naturale. L'obbiettivo dello studio non riguarda ovviamente lettini solari o soluzioni rapide per abbronzarsi, ma modi alternativi per produrre carburanti con un minor impatto ambientale. In questo caso si parla per lo più di idrogeno. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il sole, 1, la luce, 62, l'artificiale, 82, lo studio, 38, il raggio, 19. Come Numero Oro, per tentare la fortuna anche al 10eLotto, consigliamo invece l'ambiente, 84.

I NUMERI VINCENTI DI LOTTO E 10ELOTTO SARANNO PUBBLICATI NON APPENA DISPONIBILI

© Riproduzione Riservata.