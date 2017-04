Le Iene Show

OSTAGGIO DELLA MADRE, LIBAN CHIEDE AIUTO:"SONO IN KENYA, MI HA SEQUESTRATO" (LE IENE SHOW, 26 APRILE) - Ha dell'incredibile la storia di Liban, cittadino inglese di origini somale ostaggio della madre, ricostruita in un servizio de Le Iene Show firmato Pablo Trincia e in onda oggi, mercoledì 26 aprile 2017, su Italia Uno. A ripercorrere tutte le tappe della vicenda e a denunciare la situazione di Liban è Giulia, una giovane della provincia di Roma divenuta sua compagna dopo un incontro a Londra nel 2013. Il sentimento che li unisce è di quelli forti, tanto che Giulia dà alla luce Jordan, il frutto del loro amore. Sullo sfondo della loro unione resta però la madre di Liban, che dall'inizio non vede di buon occhio quel rapporto e vi si oppone fermamente. È l'agosto del 2015 quando il giovane, in seguito ad un'aggressione, finisce in coma e per due mesi non apre gli occhi. Al risveglio, dimesso dall'ospedale ma ancora convalescente Liban viene convinto dalla madre a partire dall'Africa con una scusa: ed è qui che ha inizio il suo calvario.

Giulia non ha più sue notizie: trascorrono 6 lunghissimi mesi prima che Liban riesca nuovamente a farsi vivo con la sua amata. Lo fa tramite una mail, in cui informa Giulia di essere stato preso ostaggio dalla madre e di trovarsi in Kenya. Liban nella missiva aggiunge di essere stato privato dalla mamma del telefono e dei suoi documenti. Per questo motivo Giulia non può rassegnarsi a sapere il padre di suo figlio lontano e in uno stato di detenzione. Sempre per questo motivo è partita alla volta del Kenya con l'inviato de Le Iene Show: Giulia riuscirà a riabbracciare - e a liberare - il suo Liban?

© Riproduzione Riservata.