PAPA FRANCESCO AFFITTA UNA SPIAGGIA/ E’ il suo dono per i disabili a Roma

IL DONO DEL PAPA AI DISABILI, UN ANNO DI AFFITTO PAGATO ALLO STABILIMENTO BALNEARE - Con l'estate ormai alle porte Papa Francesco ha pensato di fare un regalo a tanti disabili: attraverso il suo elemosiniere, monsignor Konrad Krajewski, come riportato da corriere.it, il Pontefice ha fatto dono di una cifra corrispondente ad un anno di affitto per lo stabilimento balneare «La Madonnina» di Focene, una frazione di Fiumicino situata a pochi km da Roma e facente parte della diocesi suburbicaria di Porto Santa Rufina. L'iniziativa farà sì che tanti malati possano godere del sole e del mare grazie all'unica spiaggia attrezzata del litorale romano, nata nel 2012 dall'impegno dell'associazione Opera San Luigi Gonzaga e di don Massimo Consolaro, parroco dell’omonima chiesa di Focene.

Il lido, specializzato nell'accoglienza dei disabili, si avvarrà della professionalità del personale specializzato proveniente dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e disporrà anche di un presidio medico. Gestita da volontari, la spiaggia abbatte ogni tipo di barriera architettonica: munita di passerelle che permettono di raggiungere spogliatoi, bar, docce e zone d’ombra, non mancano nemmeno le pedane che facilitano l'accesso in autonomia a sdraio (rialzate) e ombrelloni. Lo stabilimento, che non ha scopo di lucro visto che tutti i proventi vengono reinvestiti nel progetto, resta attivo dalle 9 alle 19 per tutta la stagione estiva. Oltre al regalo in denaro, Papa Francesco ha anche inviato un apprezzatissimo messaggio di benedizione ai disabili, alle loro famiglie e ai volontari che rendono lo stabilimento La Madonnina di Focene un'isola felice anziché un ghetto.

