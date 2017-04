PREVISIONI METEO/ Torna la neve al nord dell'Italia (Ultime notizie oggi, 26 aprile 2017)

Previsioni meteo, Foto La Presse

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: SOLE AL CENTRO-SUD (ULTIME NOTIZIE OGGI, 26 APRILE 2017) - Al centro sud del nostro paese continuano le belle giornate. E' questo quello che ci raccontano le previsioni del tempo per la giornata di oggi mercoledì 26 aprile 2017. Le correnti si muoveranno da sud a nord-est, così come i venti, situazioni che però non dovrebbero portare situazioni preoccupanti. Il cielo sarà coperto un po' ovunque, ma nonostante questo non dovrebbero esserci precipitazioni o problemi di sorta. Comunque si vedranno anche delle schiarite e ci sarà la possibilità anche di andare al mare in alcuni punti del nostro paese soprattutto sulla bassa Campania. Staremo a vedere quello che accadrà anche nei prossimi giorni e se ci saranno altri problemi in merito al maltempo. Nonostante tutto comunque l'ondata di freddo e precipitazioni dovrebbe essere l'ultima di quest'anno. Le temperature minime al centro-sud saranno attorno agli otto gradi di Perugia mentre le massime si aggireranno attorno ai ventitré gradi di Bari.

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: TORNANO RAFFICHE IMPORTANTI DI NEVE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 26 APRILE 2017) - Nella giornata di oggi, 26 aprile 2017, torna il gelo in Italia e una situazione che davvero non ci si poteva aspettare. Siamo infatti arrivati quasi a maggio e vedremo diverse raffiche di neve colpire il settentrione del nostro paese. La neve cadrà in maniera importante per tutta la giornata su Valle d'Aosta, alto Piemonte e alta Lombardia. Tutto il resto delle Alpi invece sarà colpito da pioggia. L'allerta meteo invece arriverà soprattutto in Liguria, con temporali importanti a partire dalle prime ore della mattina e che si protrarranno per tutta la giornata. Nel pomeriggio i temporali si estenderanno su alta Toscana e anche su tutto il Piemonte. Le temperature minime al nord saranno attorno ai nove gradi della mattina ad Aosta, mentre le massime raggiungeranno i venti gradi di Trieste. La pioggia sarà comunque circostanziata a tutta la parte settentrionale del nostro paese e non avrà ripercussione invece sul centro-sud.

