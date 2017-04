SONDA CASSINI/ Video, oggi l'ultima missione su Saturno: ecco il piano della NASA

La Sonda Cassini e Saturno

SONDA CASSINI, OGGI L'ULTIMA MISSIONE: ECCO PERCHÈ E IN COSA CONSISTE - Sarà davvero un gran finale quello della Sonda Cassini. Un finale che inizia proprio oggi, 26 aprile, e che porterà gli ultimi dati della sonda che dal 1997, data della messa in orbita, ha trasmesso alla terra. Un progetto nato in collaborazione tra Nasa, Esa e Asi e che ha reso concreto il sogno di Giovanni Cassini, di cui la sonda porta il nome. Quante volte avrà sognato, Cassini, di arrivare a sfiorare gli anelli di qual Saturno tanto studiato e osservato nella fioca luce della notte. E in effetti la Sonda Cassini ha fatto anche molto di più. Sia nel tragitto verso Saturno, che nello stazionamento orbitale accanto al secondo maggior pianeta del Sistema Solare. Gli anelli ma soprattutto le lune di Saturno hanno svelato alla Sonda Cassini segreti inconfessabili, ultimo fra i quali, la presenza potenziale di vita sotto la calotta ghiacciata dei mari di Encelado. E forse proprio questa scoperta potrebbe essere alla base dell’ultima missione della Sonda Cassini che comincia con una manovra molto ardita proprio in queste ore. La Sonda Cassini sta infatti esaurendo il propellente (anche se è la più imponente mai lanciata in orbita e ha le dimensioni di un minivan). Il destino avrebbe quindi potuto essere quello di una disintegrazione casuale nello spazio aperto, magari colpita da un asteroide o per l’attraversamento degli anelli o l’attrazione gravitazionale di una delle lune di Saturno. Ma questo avrebbe messo a rischio contaminazione forse proprio quelle lune in cui gli scienziati pensano di poter trovare, in una delle missioni future, la vita o tracce molto concrete della sua presenza. Il problema della fine della Sonda Cassini ha quindi impegnato le menti di Nasa, Esa e Asi. La soluzione è stata quella di una serie di passaggi sempre più radenti verso il pianeta della sonda che sarebbe stata attratta dalla spaventosa forza gravitazionale che avrebbe quindi inghiottito qualsiasi possibile detrito. Si trasforma quindi in una nuova missione vera e propria quella della Sonda Cassini, l’ultima prima della fine. Cassini ridurrà la sua distanza da Saturno e inizierà a orbitare nello spazio tra il pianeta e il punto dove iniziano i suoi anelli, ampio circa 2.400 chilometri. Nel complesso l’area sarà attraversata 22 volte, fino al prossimo settembre quando il 15 è stimato si schianti su Saturno perdendo i contatti con la Terra.

In cinque mesi Cassini raccoglierà dati che dovrebbero permettere di approfondire le conoscenze sulla struttura interna di Saturno e forse sull’origine stessa dei suoi anelli. Gli strumenti di Cassini per la prima volta rileveranno la composizione dei gas che costituiscono l’atmosfera di Saturno. Le fotocamere della sonda realizzeranno scatti ravvicinati delle nubi che avvolgono il pianeta e dei suoi anelli più interni. Ma c’è una insidia in più per questa ultima missione della Sonda Cassini: i detriti degli anelli interni che potrebbero colpirla e danneggiare la strumentazione. Per questo in una prima fase, quella di oggi, la grande antenna circolare di cui cassini è dotata sarà usata come schermo, e una volta abbassata di quota e modificata la traiettoria orbitale si valuteranno i danni e quali strumenti esporre via via nei passaggi successivi. Insomma, anche se la fine della Sonda Cassini comincia oggi, per molti versi, questa è una nuova missione che comincia, un nuovo sogno degno di esser sognato da dell’astronomo italo-francese del seicento, di nome Gian Domenico Cassini.

© Riproduzione Riservata.