TERZA GUERRA MONDIALE/ “Doppio gioco’ Cina-Trump e le provocazioni Usa-Corea del Nord (ultime notizie)

TERZA GUERRA MONDIALE, TRUMP VS NORD COREA: IL DOPPIO GIOCO DELLA CINA - Nello scontro che assomiglia sempre di più ad una terza guerra mondiale, il ruolo forse più enigmatico e ancora poco chiaro lo sta giocando la Cina: il governo di Xi Jinping viene riferito da tutti come il vero ago della bilancia per la tensione in Corea del Nord tra gli Stati Uniti di Trump e il regime di Pyongyang. Un filo diretto tra Pechino e la Casa Bianca è sempre attivo in questi giorni e pare che tutti gli ultimi scenari prodotti da Trump abbiano avuto il ben placido del governo comunista; già, e se però la Cina stesse giocando un sottile ma importante doppio gioco? Sebbene a livello pubblico il premier cinese abbia più volte dimostrato l’appoggio agli Stati Uniti (che hanno promesso loro grandi vantaggi economici, ndr) contro le troppe provocazioni del regime di Pyongyang, in segreto il rapporto tra Cina e Corea del Nord è tutt’altro che concluso. Come ha raccontato ieri il corrispondente del Sole 24 Ore, Stefano Carrer, Pechino non vorrebbe portare fino in fondo il collasso di Pyongyang visto che in questo modo «si rischia di favorire una unificazione coreana sotto l'egida di un Sud che probabilmente resterebbe alleato degli Usa. Mao, per non avere un confine di terra con truppe americane, mandò a morire molte centinaia di migliaia di cinesi intervenendo in una guerra il cui armistizio riguarda anche Pechino». Dunque da un lato gli accordi economici che fanno gola a Xi Jinping, dall’altro però avere gli Usa troppo “vicini” e presenti nel Pacifico non rappresenta una modalità grandemente preferita nel governo segretissimo della Cina che ricordiamo è ancora uno dei pochi Paesi al mondo, con Cuba e appunto Nord Corea, dove vige l’ideologia comunista.

TERZA GUERRA MONDIALE, TRUMP VS NORD COREA: TRUMP, MASSIMA PRESSIONE CONTRO PYONGYANG - La terza guerra mondiale non è un mantra allarmistico che ripetiamo da giorni ma una “semplice” visione di quanto sta avvenendo nel Pacifico: Giappone, Corea del Sud, Nord Corea, Australia, Cina, Usa e forse anche Russia. Le forze sul Pacifico portano il livello della tensione tra Trump e il regime di Pyongyang fino agli estremi livelli dopo l’invio della portaerei e ora anche del sottomarino nucleare davanti al porto di Busa per mettere pressione al regime di Kim Jong-un. Intanto in queste ore si tiene il vertice tra Usa, Giappone e Sud Corea dove Trump ha dato mandato ai suoi rappresentanti di stringere il cordone dell’alleanza forte e unita contro la minaccia nucleare di Pyongyang. «Bisogna massimizzare la pressione contro la Corea del Nord per prevenire ulteriori provocazioni», è il fulcro dell’incontro tra i tre rappresentanti in alleanza. Joseph Yun, inviato del governo Trump, ha fatto sapere di aver concordato con i suoi omologhi di Giappone e Corea del Sud di coordinare "tutte le azioni" su Pyongyang, Non solo, la Cina viene vista da tutti i tre Paesi come la “chiave” per poter imprimere pressione sulla Corea del Nord per abbandonare definitivamente i programmi missilistici e nucleari.

