Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: risultati referendum Alitalia, secco No (26 aprile 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 26 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). 25 APRILE, I FESTEGGIAMENTI PER LA LIBERAZIONE - Una festa della liberazione sottotono quella che ieri si è vissuta in Italia, dove il 25 Aprile ricorda la liberazione dalla tirannide nazi fascista. La manifestazione principale è stata quella dove ha partecipato il capo dello stato Mattarella, egli intervenendo a Carpi durante il suo discorso ha ricordato la resistenza, una resistenza che però deve essere un "ricordo di unione e non di divisione". È invece divisione c’è stata a Roma dove per la prima volta nella storia ci sono stati due distinti cortei, uno dell’associazione nazionale partigiani e uno delle comunità ebraiche, spicca in entrambi l’assenza di esponenti di governo, con il PD che per la prima volta ha cercato di prendere le distanze dai festeggiamenti. Tensione invece a Milano dove un "corteo non autorizzato" di esponenti di estrema destra ha sfilato nella zona del cimitero, allo scopo di omaggiare le salme dei "repubblichini" ivi sepolti.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 26 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). NO SECCO DAL REFERENDUM ALITALIA - Dopo la sconfitta dell’ipotesi di accordo sancita dal referendum dei lavoratori Alitalia, inizia la messa in liquidazione dell’ex compagnia di bandiera. Oggi infatti il governo ha iniziato l’iter che porterà alla nomina di un commissario straordinario, a quest’ultima figura spetterà il compito di cercare di approntare in tempi brevi un piano di salvataggio, o di procedere alla messa in liquidazione degli aeromobili della flotta. Della decisione è stato reso edotto il presidente dell’Enav, Riggio, che già ieri aveva dichiarato che per il momento non "sussistono problemi per l’operatività del vettore aereo", operatività che però alla fine della primavera potrebbe venir meno, stante la chiusura dei prestiti da parte delle banche. Il piano di salvataggio è stato bocciato da quasi il 70% dei lavoratori chiamati ad esprimersi, esso prevedeva un esubero di circa 200 perone e una riduzione dello stipendio di circa il 20%, condizioni ritenute inique dai lavoratori.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 26 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). LA RISPOSTA DI FRONTEX ALLA POLEMICA CON DI MAIO - Le parole del vice presidente della Camera Luigi Di Maio hanno costretto finanche Frontex, l’agenzia europea per la protezione delle frontiere estere, ad intervenire per giustificare l’azione delle proprie navi. Di oggi infatti la dichiarazione di Izabella Cooper la quale respinge le illazioni dell’esponente del M5S e ricorda come le unità appartenenti all’agenzia operano all’interno dei trattati internazionali, trattati che prevedono il salvataggio della vita umana in mare. La Cooper ricorda che solamente nella zona di mare che divide l’Africa alla Sicilia l’agenzia schiera ben 11 navi, 5 mezzi aerei e 350 persone, tutte professionalità che cercano di evitare naufragi e che di certo non sono collusi con i trafficanti libici.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 26 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). TRUMP DORMIRÀ A SIGONELLA - Ormai pronti i piani europei relativamente all’ospitalità da fornire ai grandi del mondo, che parteciperanno al vertice del G7 a Taormina, in tale contesto spicca il rifiuto del presidente americano Trump di usufruire dei servizi messi a disposizione dalla presidenza del consiglio. I servizi segreti a stelle e strisce hanno infatti comunicato che Trump alloggerà all’interno della base americana di Sigonella, egli raggiungerà il luogo del vertice in elicottero, troppo stretta infatti la strada che dall’elipista porterà al luogo del summit, una strada che di fatto per gli uomini del Segrete Service non garantisce le necessarie condizioni di sicurezza con il quale solitamente si sposta l’uomo più potente del mondo.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 26 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). L'ADDIO A MICHELE SCARPONI - Il silenzio, le lacrime della famiglia Scarponi e del mondo dello sport sono le protagoniste di questa giornata per onorare la memoria del ciclista. Oltre 5000 persone al funerale e non solo campioni del ciclismo ma campioni dello sport in generale come Roberto Mancini, Damiano Cunego e Gilberto Simoni. E' intervenuto anche il ministro dello Sport, Luca Lotti che ha rispettato il minuto di silenzio prima di dare il via al 72esimo gran premio della liberazione: un'intera manifestazione avvolta nel ricordo di Michele Scarponi che nel 2000-2001 aveva preso parte da protagonista a questa corsa. Luca Lotti ha posto l'attenzione sul decreto salva ciclisti per tenere alta l'attenzione sulla sicurezza delle strade italiane non solo per i ciclisti professionisti ma per tutti quelli che pedalano e vanno in bicicletta. Prevede la realizzazione di piste ciclabili e auspica maggior cultura per l'attenzione dei ciclisti.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 26 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). INTER, FIDUCIA A TEMPO PER PIOLI - Fiducia ma a tempo per Pioli: per il futuro sono sempre caldi i nomi di Conte, Simeone e Spalletti. Pugno di ferro con la squadra: è la cura prescritta dalla direzione cinese per i giocatori tornati con le ossa rotte da Firenze. Cinque giorni di clausura ad Appiano Gentile per trovare la concentrazione necessaria per provare a conquistare l'ultimo posto utile per l'Europa esorcizzando una vera e propria maledizione: quella del numero 7. Per 3 volte infatti negli ultimi anni l'Inter dopo una vittoria con 7 gol fatti è crollata o quasi nelle giornate successive.

