ESPLOSIONE AL MCDONALD’S/ Grenoble, Francia: ipotesi bomba nel bagno, panico in strada (video, ultime notizie)

Esplosione bomba al McDonald's (Dailymotion)

ESPLOSIONE AL MCDONALD’S A GRENOBILE (FRANCIA): CLIENTI EVACUATI, PANICO IN STRADA (ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 APRILE 2017) - Grave esplosione al McDonald’s in centro a Grenoble, nel quartiere de L’Aigle, con la paura per un ennesimo attentato sul suolo di Francia che ovviamente è subito scattata dalla cittadina fino ai media di tutta Europa: al momento sono in corso le prime verifiche, quando intanto i clienti del fast food sono stati già tutti evacuati e l’area attorno al McDonald’s è stata chiusa dalle forze dell’ordine giunte molto rapidamente. Attorno a mezzogiorno pare, dalle prime ricostruzioni dei media francesi, che dalla toilette del fast food si sono viste uscire enormi fiamme dopo un fragoroso scoppio che è parso a tutti simile ad una bomba. Ovviamente al momento non si possono avere ulteriori specifiche visto che le indagini sono in corso e i testimoni sono tutti fuggiti dal McDonald’s in preda ad attacchi di panico giustificati dalla costante minaccia del terrorismo internazionale contro la Francia.

Le piste sono tutte aperte mentre intanto la Gendarmerie sta effettuando tutte le ricerche del caso; la buona notizia è che non vi sono al momento segnalazioni di vittime e neanche feriti, per cui l’esplosione all’interno del fast food per ora resta un grande allarme senza però alcun risultato negativo sotto il profilo umano. Potrebbe anche trattarsi di un incendio, rivela LeDauphine.com e non di una esplosione, ma ogni carattere di novità proveniente in questo momento dalla Francia può risultare condizionata dalle prime voci che si affollano dalla città di Grenoble. Che sia una bomba o un incendio scaturito nel bagno del fast food saranno le prossime ore a certificarlo con tutti gli aggiornamenti eventuali che ospiteremo nelle nostre pagine. Clicca qui per il video dal McDonald's di Grenoble

