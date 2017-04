FULL METAL EMMENTAL/ Video, il sergente istruttore svizzero: “cosa fate se la vostra fidanzata vi tradisce?"

I soldati svizzeri protagonisti del video

VIDEO, ISTRUTTORE STUZZICA MI LITARI PRIMA DI SPARARE: "COSA FATE SE LA VOSTRA FIDANZATA VI TRADISCE?" - Ci sarebbe da ridere, se non ci fosse di mezzo una misoginia indegna perfino degli anni '20 nel più profondo sud Italia. E per gli svizzeri forse non c'è offesa peggiore. Per stimolare i suoi soldati a sparare durante un’esercitazione, un istruttore dell’esercito elvetico ha dipinto loro lo scenario di un tradimento: “Tornate a casa dalla caserma e la trovate a letto con un altro, lei vi dice che non è poi così grave e che non è la prima volta, cosa fate?”. Prima che possa scandire l’ultima sillaba, i militari iniziano a sparare contro le sagome davanti a loro, come viene mostrato nel video pubblicato dal sito svizzero 20minuten, probabilmente pensando all’ira che proverebbero nel caso si trovassero davvero a vivere quell’ipotesi. Il video ha fatto arrabbiare i vertici dell’esercito. Il portavoce Daniel Reist è indignato: "Questo video - se fosse per davvero e non doppiato da qualcuno con la voce fuori campo - è assolutamente inaccettabile dal punto di vista della leadership dell’esercito”. Sul caso è stata aperta un’inchiesta e la portavoce Daniela Cueni ha confermato di aver già identificato i supervisori responsabili dell’atto incriminato: "Le indagini hanno rivelato che il video è stato girato settimana scorsa e che non si tratta di un falso. Per ragioni tattiche non possiamo fornire dettagli su dove è stato girato, ma conosciamo il luogo”. Clicca qui per vedere il video.

