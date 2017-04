INCIDENTE STRADALE/ A7 Genova, tamponamento e traffico in tilt a Busalla (oggi 27 aprile 2017)

Incidente stradale (Foto: LaPresse)

INCIDENTE STRADALE, A7 GENOVA: TAMPONAMENTO E TRAFFICO IN TILT A BUSALLA (ULTIME NOTIZIE) - L’incidente stradale avvenuto poche ore fa sull’A7 a Genova sta generando un traffico in aumento e un incolonnamento continuo nel tratto Genova-Busalla fino a Bolzaneto in direzione Milano-Serravalle. Un tamponamento, da quanto emerge dalle prime ricostruzioni pervenute dall’Anas e dai colleghi di GenovaToday, che avrebbe coinvolto almeno due auto, provocando subito il tilt del traffico in una delle zone più trafficate ogni giorno, specie alle prime ore della mattinata con i pendolare in spostamento da e verso Genova. Diversi i chilometri di coda (circa 7) in questo momento e tratto dell’A7 sotto stress: rallentamenti anche tra Pegli e il bivio A10/A7 Milano-Genova per forte traffico intenso provocato dallo stesso incidente. Non ci sono feriti gravi, questa è la migliore notizia per questo ennesimo incidente avvenuto su Autostrada.

INCIDENTE STRADALE, PALERMO: SUV TRAVOLGE BICI, UN MORTO (ULTIME NOTIZIE) - Problemi anche nel traffico cittadino, con un incidente stradale occorso nella notte che però ha provocato questa volta una vittima purtroppo: il tutto è avvenuto a Palermo, con un suv che nel pieno della notte ha travolto e ucciso un ciclista che proveniva dal lungomare palermitano. Era un 33enne di Palermo, Giuseppe Gambino, l’uomo investito e sbalzato contro l’asfalto dal suv guidato da un 50enne che in un primo momento si è dato alla macchia ma che poi, complice un ripensamento e un rimorso di coscienza probabilmente, si è consegnato agli uomini del commissariato Brancaccio. Come riporta PalermoToday, è avvenuto tutto questa notte alle ore 1 quando la bici elettrica è stata travolta mentre stava percorrendo il lungomare cittadino ancora per cause da verificare: pare, secondo i primi testimoni, che il Suv arrivasse con troppa velocità lungo la via Messina Marine e non è riuscito ad evitare in tempo la bicicletta che gli si è frapposta davanti.

