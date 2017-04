Lotto/ Estrazione di oggi e Superenalotto, 27 aprile: i numeri vincenti! (conc. 50/2017, giovedì)

Estrazioni del Lotto e del Superenalotto (Fonte: LaPresse)

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 27 APRILE 2017): I NUMERI VINCENTI E…. - In festa tutta l'Italia grazie all'ultima estrazione del Lotto. Il gioco più longevo di casa Sisal si impegna tre volte alla settimana per rendere felici milioni di italiani. Nell'ultimo appuntamento la vincita più alta è finita nella provincia di Viterbo. Un fortunello di Fabrica di Roma ha realizzato infatti una cinquina, cinque quaterne, dieci terni e dieci ambi su Palermo, per un totale di 113.600 euro. Al secondo posto invece la provincia di Treviso, grazie a San Biagio di Callalta. E' qui infatti che un giocatore ha indovinato un terno e tre ambi su Milano, conquistando un premio da oltre 23 mila euro. In totale, il gioco ha distribuito quote per il valore di 408,5 milioni di euro. Il 10eLotto premia invece per ben due volte Vibo Valentia. Due fortunelli sono riusciti infatti a centrare due giocate da 106 mila euro ciascuna. Un 9 pieno che potrebbe essere stato giocato da un unico giocatore. Il secondo posto viene conquistato invece dalla provincia di Foggia. Un vincitore di Manfredonia ha conquistato infatti circa 80 mila euro, mentre un 6 regala circa 64 mila euro ad un appassionato della provincia di Crotone, di Isola Capo Rizzuto. Grazie al concorso di ieri, il gioco ha distribuito premi per il valore totale di 1,2 miliardi di euro.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 27 APRILE 2017: LA SMORFIA - Il Lotto potrebbe rappresentare un unico scoglio per tutti gli aspiranti vincitori. Non è facile, infatti, realizzare una combinazione che ci faccia nutrire fiducia nel verdetto finale dell'estrazione. Se vinceremo o meno lo decideranno solo i numeri, ma è anche vero che la fortuna si è sempre avvalsa della smorfia napoletana. Anche oggi la nostra Rubrica interrogherà l'antico oracolo su una news fresca, che questa volta ci porta fino in Cina. Sembra che un gruppo di ragazze abbiano voluto rivoluzionare il concetto di boy band, costituita per definizione da soli maschi. Cinque ragazze dai lineamenti maschili hanno formato invece gli Acrush, che hanno prodotto il loro primo video in questi giorni. Ovviamente le polemiche sono scoppiate subito, così come la popolarità delle giovani cantanti. Un'idea vincente, secondo l'etichette che ha prodotto questa nuova band, e che potrebbero avvicinarsi ancora di più all'universo delle fan. Che cosa ci dice la smorfia: abbiamo la band, 20, le ragazze, 63, il maschio, 71, il successo, 24, l'interesse, 81. Come Numero Oro per gli amici del 10eLotto, scegliamo invece l'illusione, 10.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 27 APRILE 2017: LE QUOTE - Il concorso eccezionale del SuperEnalotto, che si è svolto ad inizio settimana, non ha decretato un vincitore per il Jackpot. Il montepremi tornerà quindi questa sera con un bottino da 37 milioni di euro. L'ultimo appuntamento con il gioco ha visto tuttavia le quote in palio subire diversi punti di ribasso nella classifica. In particolare le quote maggiori non hanno superato lo scoglio dei 40 mila euro, riuscendo a registrare uno dei più forti ribassi delle ultime settimane. Supera i 32 mila euro i due fortunelli che hanno centrato il 4+, mentre non raggiungono i 30 mila euro i quattro vincitori che hanno realizzato il 5. 2.381 euro a testa per i 47 fortunelli che hanno indovinato il 3+, mentre 320,09 euro sono stati destinati ai 440 appassionati che hanno totalizzato il 4. Il premio del 3 di 23,81 euro è finito invece a 16.024 giocatori, mentre 5 euro tondi per il premio del 2, registrato da 235.075 tagliandi vincenti. Cento euro tondi per gli 878 appassionati che hanno indovinato il 2+, mentre l'1+ da 10 euro è stato realizzato da 5.290 vincitori. 11.490 fortunelli infine hanno conquistato i 5 euro del premio dello 0+.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 27 APRILE 2017: COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Il Jackpot tornerà di nuovo in palio nel concorso del SuperEnalotto che si svolgerà questa sera. Tutti i giocatori non sono solo in attesa di conoscere i numeri vincenti di oggi, ma anche di scoprire se potranno inaugurare la loro vincita. Conquistare il montepremi o una delle quote in palio è infatti il sogno proibito di tutti i giocatori, ma ognuno può sognare in grande e pensare già al progetto migliore su cui investire parte della nostra vincita. Upright promette di trasformare l'esperienza di tutte le persone in ufficio. Comportamenti scorretti ci portano spesso ad adottare posture sbagliate: il tutto si traduce con un tremendo mal di schiena. Stimolando i punti giusti della schiena, lo screen Upright permetterà di riprendere la postura corretta e naturale. 13 giorni di tempo per poter fare un'offerta e ancora pochi minuti per i numeri vincenti!

I NUMERI VINCENTI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10ELOTTO SARANNO PUBBLICATI NON APPENA DISPONIBILI

