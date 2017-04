PREVISIONI METEO/ Temporali su tutto il centro-nord, sole al sud (ultime notizie oggi, 27 aprile 2017)

Previsioni meteo, Foto La Presse

ALLERTA METEO, PREVISIONI DEL TEMPO E MALTEMPO: TEMPORALI SU TUTTO IL CENTRO-NORD (OGGI, 27 APRILE 2017) - Continua il maltempo su tutto il nostro paese nella giornata di oggi, giovedì 27 aprile 2017. Sicuramente la situazione sarà al limite dell'allerta meteo anche perché di certo non ci si aspettava di vivere una situazione così delicata alla fine del mese di aprile, ormai a ridosso di maggio. Si parte dalle prime ore del mattino quando ci saranno anche delle raffiche di neve su Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia oltre anche a temporali sparsi su tutto l'arco delle Alpi. Scendendo un po' invece troveremo delle forti precipitazioni su tutta la Toscana con pioggia anche su Lazio e Umbria. La novità della giornata è proprio questo con la pioggia che andrà dunque a colpire anche il centro del nostro paese oltre alla Sardegna dove ci saranno dei temporali. Le temperature minime della giornata saranno comunque decenti con i nove gradi di Aosta, mentre le massime andranno verso i diciannove di Palermo nella mattinata per salire addirittura a venticinque nel pomeriggio.

ALLERTA METEO, PREVISIONI DEL TEMPO E MALTEMPO: ANCORA SOLE AL SUD (OGGI, 27 APRILE 2017) - Sarà una giornata moderatamente calma nella mattinata di oggi, giovedì 27 aprile 2017, per quanto riguarda il meridione dove vedremo il cielo essere calmo ma anche un po' agitato dalle nuvole. Non ci sarà da nessuna parte sole senza nuvole, ma cielo comunque coperto con schiarite continue. Nonostante questo non si vedrà pioggia o temporali, ma comunque c'è la preoccupazione che nei prossimi giorni il maltempo possa anche scendere. Le temperature continueranno ad essere importanti, rispettando i parametri della stagione. Le correnti invece tireranno da sud verso nord est e comunque il tempo sarà gradevole anche per fare magari una passeggiata al mare per chi ne avrà la possibilità. Nonostante tutto ci troveremo presto a vivere la bella stagione con il sole che sarà protagonista indisturbato dei prossimi mesi.

