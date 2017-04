PRIMO MATRIMONIO TRANS/ Video, Alessia Cinquegrana si è sposata in nome della legge dello stato italiano

Primo matrimonio trans in Italia (Corriere della Sera)

PRIMO MATRIMONIO TRANS, VIDEO: ALESSIA CINQUEGRANA SI È SPOSATA (OGGI 27 APRILE 2017) - E alla fine si è sposata Alessia Cinquegrana, il primo trans in Italia ad arrivare in matrimonio civile senza aver compiuto l’operazione della riattribuzione del genere sessuale (intervento demolitivo): la sua storia aveva fatto molto parlare negli scorsi giorni, dopo la sua intervista al Corriere della Sera dove raccontava la storia d’amore con il suo sposo nonché amico di infanzia, Michele Picone. «È la prima donna in Italia che, dopo aver avuto la riattribuzione di sesso senza doversi sottoporre all’intervento demolitivo, può felicemente coronare il suo sogno d’amore e unirsi in matrimonio con Michele Picone, dopo 11 anni di vita insieme. Una favola a lieto fine», scrive l’associazione Trans Napoli alla vigilia del matrimonio che si è tenuto ad Aversa in comune. Felice e frastornata dopo il momento storico che ha visto coronare un matrimonio trans con rito civile senza bisogno dell’intervento chirurgico: per Alessia, contattata ancora dal Corriere della Sera dopo il suo “Sì”, è un momento davvero importante. Oggi pomeriggio si è coronato il suo sogno, mentre rappresenta un momento sicuramente spartiacque anche per la legislazione italiana, creando un caso di giurisprudenza che nei prossimi anni porterà certamente novità e forse una buona dose di polemiche.

PRIMO MATRIMONIO TRANS, VIDEO: ALESSIA CINQUEGRANA SI È SPOSATA, INSULTI SUI SOCIAL E SUI MURI DI AVERSA (OGGI 27 APRILE 2017) - «Sono emozionantissima, dico alle migliaia di persone che sono nella mia stessa condizione di fare ciò che ho fatto io. Solo una cosa mi ha fatto male in questa vicenda: alcuni commenti negativi sui social. Sono donna e sono felice, sono Alessia, molto sensibile e religiosa. La migliore risposta alle offese è questa sala piena»: così racconta il primo trans in Italia che si è sposata con rito civile assieme al compagno e ora marito a tutti gli effetti. Il commento negativo è riservato ad una serie di insulti ricevuti in questi giorni sui social: non solo, altri commenti sono apparsi sul muro del Comune di Aversa prima del matrimonio, con alcune citazioni poco decorose tratte dalla Serie di Gomorra, «Alessia facimm’pesce e pesce…». dopo gli insulti ricevuti, la reazione di Alessia ha puntato anche all’immediato futuro, toccando un punto assai delicato che certamente farà ancora più discutere. «Adotteremo un bambino o una bambina io e Michele, possiamo farlo per legge e lo faremo»: in quanto “normale” matrimonio civile infatti godrà di tutti gli effetti per la legge sulle unioni civili e in campo di adozioni già alcune sentenze di tribunale vedono possibili speranze per la nuova coppia sposata ad Aversa. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL PRIMO MATRIMONIO CIVILE TRANS

