TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: Umbria, sisma di 2.7 M a Perugia (27 aprile 2017, ora 0:30)

TERREMOTO OGGI IN UMBRIA, SCOSSA DI 2.7 M IN PROVINCIA DI PERUGIA(DATI INGV IN TEMPO REALE, 27 APRILE 2017) - Nella notte ci sono state due scosse di moderata intensità in provincia di Perugia in Umbria. Il primo sisma si è verificato attorno alle 22.43 a cinque chilometri a est da Preci. L'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia Italiana ha sottolineato come le coordinate fossero 42.87 latitudine e 13.09 longitudine. L'ipocentro invece è stato evidenziato a undici chilometri di profondità dalla superficie terrestre. Il secondo alle ore 22.54 si è verificato a cinque chilometri a est di Preci più o meno alle stesse coordinate. La Magnitudo di entrambi è stata di 2.7 Magnitudo. Ecco i comuni nel raggio di venti chilometri dall'epicentro della scossa: Norcia (PG); Castelsantangelo sul Nera (MC); Arquata del Tronto (AP); Preci (PG); Accumoli (RI); Visso (MC); Montegallo (AP); Cascia (PG); Ussita (MC); Montemonaco (AP) e Cerreto di Spoleto (PG).

TERREMOTO OGGI IN CILE, SCOSSA DI 5.2 M A IQUIQUE (DATI INGV IN TEMPO REALE, 27 APRILE 2017) - Il terremoto più pericoloso della giornata di ieri è stato quello di Iquique in Cile alle seguenti coordinate: -19.70 latitudine, -69.3 longitudine. L'ipocentro è stato rilevato a 109 chilometri di profondità dalla superficie terrestre. La scossa è stata addirittura di 5.2 Magnitudo. Iquique è un città che è sede vescovile. Si trova sull'Oceano Pacifico ed è capitale della regione di Tarapaca. Si estende per oltre duemila metri quadrati e si trova a un metro sul livello del mare. La popolazione supera di poco le duecentomila unità. Sicuramente la vicinanza della città all'acqua può far temere alla possibilità di uno tsunami e quindi la situazione sarà monitorata con davvero grandissima attenzione.

