UOMO ARMATO DI COLTELLI/ Westminster, sospetto arrestato a Londra vicino a luogo attentato (ultime notizie)

Uomo arrestato a Westminster, Londra (LaPresse)

UOMO ARMATO DI COLTELLI, WESTMINSTER: SOSPETTO ARRESTATO A LONDRA (ULTIME NOTIZIE) - Momenti di panico in strada a Londra, ancora una volta a Westminster nel centro del potere politico del Regno Unito: un uomo armato di due coltelli è stato arrestato pochi minuti fa per pericolo di sicura nazionale, anche se il mistero resta ancora tale in questi minuti dato che non pare l’uomo abbia provato ad effettuare qualsivoglia aggressione, e sia stato arrestato preventivamente. La notizia è stata stata diffusa pochi minuti fa da alcuni giornalisti presenti al Parlamento di Westminster, ricordiamo luogo nefasto dove lo scorso 22 marzo un attentato sconvolse l’Europa intera. L’uomo, pare dai primi racconti, aveva con sé alcuni coltelli, forse anche più di due e le forze dell’ordine presenti in massa proprio dal giorno dell’attentato hanno subito arrestato il trentenne senza provocare feriti o peggio vittime. Il luogo preciso dell’arresto è stato Whitehall, la strada di fronte al Parlamento dove risiedono anche molti altri edifici del potere londinese. Stando ad un altro testimone citato dal Guardian, l’uomo sarebbe più giovane e avrebbe la barba.

UOMO ARMATO DI COLTELLI, WESTMINSTER: SOSPETTO ARRESTATO VICINO AL LUOGO DELL’ATTENTATO NELLO SCORSO 22 MARZO (ULTIME NOTIZIE) - Il pericolo attentato a Londra purtroppo è ancora molto alto e l’arresto di questo individuo armato di coltelli in pieno centro vicino al Parlamento di Westminster ha risvegliato il terrore: l’attacco Isis che uccise prima alcune persone falciandole con un’auto sul ponte di Westminster e poi un poliziotto nel giardino dello stesso Parlamento, è ancora ovviamente nella mente dei londinesi e di tutta Europa. Era il 22 marzo 2017 quando Londra si svegliò in pieno attentato e la paura di un secondo gesto terroristico, anche se fermato sul nascere, è forte in queste ore in piena Gran Bretagna. La polizia Gb ha fatto tutti i rilievi e, dopo aver chiuso l’intera area al pubblico, ha fatto sapere che non ci sono feriti o vittime e le indagini sono ancora in corso.

