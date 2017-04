Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Mattarella sulla legge elettorale. Grillo contro tutti (27 aprile 2017)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora, Foto La Presse

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 27 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). MATTARELLA SI ESPRIME SULLA LEGGE ELETTORALE - Duro monito del capo dello stato Sergio Mattarella, che oggi incontrando il presidente del Senato Piero Grasso e della Camera Laura Boldrini, ha voluto mettere l’accento sul fatto che il Parlamento dovrebbe al più presto approvare una nuova legge elettorale. La paura del capo dello stato è quella che si arrivi alla fine della legislatura senza una legge degna di tale nome, cosa che porterebbe gli italiani alle urne esasperando il clima di incertezza. L’intervento del capo dello stato che è stato lanciato dinanzi alle più alte cariche dello stato, ha trovato l’apprezzamento di tutti i partiti politici che si sono immediatamente affannati, tramite i loro capi gruppo, ha definire giustissimo il monito di Mattarella, un monito che però continua a rimanere inascoltato nell'aula parlamentare.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 27 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). GRILLO CONTRO TUTTI - È un movimento cinque stelle sempre nell’occhio del ciclone, quello che oggi è stato difeso a spada tratta dal suo fondatore Beppe Grillo. L’ex comico oggi ha appuntato gli strali sul rapporto sulla libertà di stampa, pubblicato come ogni anno da "Report senza frontiere", un rapporto che evidenzia come la libertà di stampa in Italia abbia fatto un corposo passo in avanti, passando dalla 77^ posizione alla 52^. Nel rapporto chiaro però l’accenno al partito grillino, reo di mettere alla berlina i giornalisti sgraditi. A Grillo l’affermazione non è andata proprio giù, e in un lungo post sul suo blog, ironicamente ha attaccato l’organizzazione francese, ricordando a quest’ultima che il problema non è il suo movimento ma la stampa che continua ad essere asservita ai potenti di turno.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 27 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). ANCORA SCINTILLE NEL PARTITO DEMOCRATICO - Sale altissima la tensione nel Partito Democratico, partito i cui militanti prossimamente avranno l’onere di scegliere il segretario. Di oggi un intervista di Michele Emiliano, governatore della Puglia, e diretto concorrente dell’ex segretario Matteo Renzi. Per Emiliano nonostante la pesante sconfitta rimediata nei circoli di partito, la sua vittoria è ancora possibile, e per questo motivo spinge i suoi sostenitori ad affollare i gazebo, dove a fronte di un versamento di due euro, si potrà esprimere la propria preferenza. Per Emiliano poi l’idea lanciata nei giorni scorsi da Pisapia, idea che prevedrebbe in Renzi la figura di coordinatore dell’intero centrosinistra è totalmente irrealizzabile, non tanto per la valenza del ruolo, quanto per la volontà di Renzi che di fatto punta a un vero e proprio commissariamento del suo partito.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 27 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). ITALIA FANALINO DI CODA DEI LAUREATI - L’ennesima classifica pubblicata oggi da Eurostat continua a certificare la poca attenzione nel nostro paese per la cultura. I dati sono inequivocabili e vedono il nostro paese fanalino di coda dell’intera euro zona per quanto riguarda i laureati. Peggio di noi nell’anno appena trascorso solamente la Romania, paese che vanta una percentuale di neo dottori del 25.6% (a fronte del 26.2% dell’Italia) nella popolazione tra i 30 e i 34 anni, che lo scorso anno ha conseguito una laurea triennale. Al primo posto di questa speciale classifica la Lituania, con una percentuale vicina al 60%. Il nostro paese si posiziona nelle ultime posizioni anche riguardo gli abbandoni scolastici, in questo caso il bel paese è quintultimo con una percentuale vicina al 15%.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 27 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). LA RIAPERTURA DEL CASO BERGAMINI - A 28 anni dalla morte del centrocampista del Cosenza, Donato Bergamini, il gip di Castrovillari riapre l'inchiesta. Il procuratore è Eugenio Facciolla ed ha notificato avvisi di garanzia all'ex fidanzata Isabella Internò e all'autista del camion coinvolto in quella sera di novembre, Raffaele Pisano. Si ipotizza un omicidio in concorso e il magistrato apre scenari inquietanti sul caso e annuncia la riesumazione del cadavere per il prossimo 2 maggio. Si ipotizza che il Bergamini era entrato in un giro di droga e un coinvolgimento della mafia. Inoltre gli abiti di Bergamini sono scomparsi nel giorno del funerale.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 27 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). IL FUTURO DI MATTIA DE SCIGLIO - Reduce da una stagione scorsa non esaltante in maglia rossonera, Mattia De Sciglio si era ritrovato all'europeo e si apprestava a ritornare agli altissimi livelli che lo avevano sempre caratterizzato sin dal primo esordio al Milan. Anche quest'anno ci sono stati infortuni ed alti e bassi e l'episodio di domenica pomeriggio quando un tifoso forse ubriaco lo ha riempito di insulti e minacce mentre in compagnia della madre stava lasciando San Siro dopo la sconfitta con l'Empoli. Con un contratto in scadenza nel 2018 e col fatto che rientrerà nelle grazie della tifoseria rossonera non è escluso che De Sciglio, nato e cresciuto nel Milan possa vedere il suo prossimo futuro altrove: non per motivi tecnici ma ambientali.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 27 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). L'ASCESA DEL CHELSEA E LO SCANDALO FRODI FISCALI NEL CALCIO INGLESE - Il Chelsea è in vetta alla classifica: è a +7 dalle inseguitrici e il ct Conte esorta la squadra ad allungare ancora. E' quasi sicura la qualificazione nella Premier League ma Antonio Conte non nasconde la rabbia per alcune polemiche create ad arte secondo lui da qualcuno che si diverte ad infangarlo. Il ct italiano smentisce di non aver mai fatto paragoni tra Chelsea e Juventus e tra i trofei vinti o che si è in procinto di vincere. Un nuovo scandalo coinvolge il calcio inglese: viene contestato il reato di frode fiscale e assicurativa per una somma complessiva di quasi 6 milioni di euro: sono state perquisite diverse persone e le sedi di Chelsea e di New Castle, risalita in Premier League appena pochi giorni fa. Fermato anche l'amministratore delegato del New Castle. Ben 180 gli agenti in azione del Regno Unito e in Francia dove il club sotto inchiesta è il Marsiglia, coinvolto in diverse operazioni di mercato: nel mirino tra le altre le trattative per Dimitri Payet.

© Riproduzione Riservata.