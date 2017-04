Usa-Corea del Nord/ Terza Guerra Mondiale, Cina: “pericolo scontro nucleare è grande” (ultime notizie)

Usa vs Corea del Nord, Terza Guerra Mondiale? (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE, TRUMP VS NORD COREA: CINA, “PERICOLO SCONTRO È GRANDE” - Il monito lanciato dalla Cina questa volta non abbassa i toni sul clima da terza guerra mondiale come fatto fino ad ora: al contrario, netta invettiva contro Usa e Corea del Nord per le loro manovre militari, pericolose in quanto rischiano di far scoppiare una guerra mondiale in qualsiasi momento. Il ministero degli Esteri Wang Yi ieri ha tuonato in una conferenza stampa a Berlino: «sicurezza e stabilità sono molto fragili adesso e il pericolo di scoppio di un nuovo conflitto in ogni momento è grande. Non possiamo rischiare neanche l'1% delle possibilità di una guerra" che "avrebbe conseguenze inimmaginabili». L’obiettivo della Cina è ovviamente quello di non far scoppiare un tremendo conflitto a pochi chilometri e tra due nazioni (anzi, molto di più con Corea del Sud, Australia, Giappone e forse Russia che potrebbero essere coinvolte, ndr) con cui Pechino intreccia scambi economici da decenni. «La Cina chiede con forza a Usa e Corea del Sud di fermare le azioni che peggiorino le tensioni regionali e danneggino interessi della sua sicurezza strategica, di cancellare il dispiegamento dei sistemi antimissile Thaad e di rimuovere gli equipaggiamenti», ha ricalcato la mano il portavoce del ministro degli Esteri di Xi Jinping. Mentre gli Usa proseguono le installazioni dei sistemi anti-missili Thaad in Corea del Sud (tra le forti proteste della popolazione) e le navi nei porti di fronte a Pyongyang proseguono le attività militari di esercitazioni in procinto di uno scontro per ora solo a parole ma sempre più vicino ad una improvvisa e imprevedibile escalation.

TERZA GUERRA MONDIALE, TRUMP VS NORD COREA: EX GENERALE, “A PYONGYANG RISCHIO CARNEFICINA” - Donald Trump ha deciso che non andrà a riferire, per ora, in Senato sui rischi da terza guerra mondiale e sullo scontro con la Corea del Nord: questo significa, leggendo tra le righe delle mosse strategiche e politiche, che la tensione potrebbe essere ad una fase di allentamento dopo giorni di altissimo livello dello scontro. Intanto a gettare carne sul fuoco ci pensa l’ex generale Petraeus - ex capo della Cia e responsabile delle forze armate Usa durante la presidenza Bush - in una intervista a Repubblica: «L'opzione dell'attacco militare resta sul tavolo ma se si pensa a che tipo di intervento servirebbe per eliminare il programma nucleare, le possibili difese aeree e i missili di di Pyongyang, si ha il senso delle potenziali perdite di vite umane». Una carneficina possibile che andrebbe evitata secondo un punto assai chiaro nella logica e spiegazione di David Petraeus: «io ritengo che la mossa decisiva sia quella di convincere la Cina a tagliare il cordone ombelicale con la Corea del Nord».

