AUTOSTRADE 1 MAGGIO/ Bollettino traffico: tir perde rimorchio in A7 (ultime notizie, oggi 28 aprile 2017)

Autostrade, bollettino traffico 1 maggio, Foto La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 28 APRILE 2017). A7, TIR PERDE IL RIMORCHIO IN AUTOSTRADA - Nel pomeriggio di ieri è arrivata una situazione veramente molto grave e complicata sulle autostrade italiane. Un tir infatti ha perso il rimorchio in A7 causando un incidente. Per fortuna non ci sono state delle gravi conseguenze. Il tutto è capitato fra Bolzaneto e Busalla come sottolinea GenovaToday.it attorno alle ore 7.20. Questo ha causato davvero diversi chilometri di fila verso Milano. La coda alle ore nove è salito addirittura a sette chilometri. La perdita di questo semirimorchio ha portato a delle profonde scalfiture sull'asfalto che sicuramente hanno condizionato la situazione per tutta la giornata. Durante la giornata di oggi, venerdì 28 aprile 2017, non dovrebbero esserci problemi in merito a questo. E' comunque consigliabile, per chi si muoverà in questa direzione, consultare sempre il sito istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it, aggiornato in tempo reale.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 28 APRILE 2017). CONTINUA IL PERICOLO METEO - Continua il maltempo nel nord Italia anche per la giornata di oggi venerdì 28 aprile 2017. Sicuramente ci saranno delle situazioni da osservare con attenzione anche per quanto riguarda le autostrade italiane. Sul portale istituzionale, Autostrade.it, si può leggere tutto con aggiornamenti in tempo reale. Nella notte per esempio è stata sottolineata la situazione legata soprattutto al vento che è stato considerato forte sull'A24 Roma-Giulianova tra Assergi e Bivio A24/SS 80 e sull'A25 Torano-Pescara tra Bussi-Popoli e Scafa-Alanno. Sicuramente sarà prudente quindi informarsi se si partirà per andare proprio in queste parti del nostro paese. Segnalazioni arrivano anche per la neve che verso il Traforo del Monte Bianco ha colpito tra piazzale Francese e il bivio traforo Monte Bianco.

