BIMBO MUORE DI CANCRO A 4 ANNI/ L’ultimo sorriso e le parole per la mamma: “ti amo”

Nolan e la sua mamma Ruth, foto da Facebook

BIMBO MUORE DI CANCRO A 4 ANNI, LE SUE ULTIME PAROLE PER LA MAMMA: “TI AMO” - È morto a soli quattro anni il piccolo Nolan, malato di cancro. La sua mamma Ruth è stata accanto a lui in ogni istante e in un post su Facebook ha raccontato gli ultimi giorni del suo bimbo per aiutare altre mamme che stanno vivendo la sua esperienza a sopravvivere alla scomparsa di un figlio. Lo straziante ricordo di Ruth inizia così: “Sono passati due mesi da quando ti tenevo stretto fra le mie braccia, mi dicevi che mi volevi bene e io baciavo le tue labbra. Due mesi da quando stavamo rannicchiati. Due mesi di puro, assoluto inferno”. La giovane madre americana ha perso il suo bimbo lo scorso febbraio, dopo un anno di lotta contro il cancro. Da qualche settimana la donna ha lanciato una raccolta fondi per sostenere la ricerca e sulla pagina Facebook Nolan Strong racconta gli ultimi giorni vissuti con il suo bimbo.

Nolan ha combattuto per un anno contro il rabdomiosarcoma alveolare metastatico, un tumore raro che colpisce il tessuto connettivo, soprattutto nei bambini. Nonostante il dolore e le terapie, il bimbo non aveva perso sorriso e sua madre lo mostra al mondo con foto e video. Ruth ha raccontato le loro ultime ore insieme e i sogni del piccolo, che da grande avrebbe voluto fare il poliziotto. Le ultime parole di Nolan sono state per la mamma, come ricorda Ruth: “ Il mio angelo ha fatto un grande respiro, si è girato, mi ha sorriso e mi ha detto ‘Ti amo mamma. Si è addormentato per sempre mentre gli sussurravo all’orecchio la canzone You are my Sunshine”. Clicca qui per vedere la pagina Facebook dedicata a Nolan.

