EMANUELE MORGANTI / Alatri, ancora interrogatori: Manuel Capoccetta smentisce coinvolgimento (ultime notizie)

Emanuele Morganti, ultime notizie

EMANUELE MORGANTI, ULTIME NOTIZIE: PROSEGUONO GLI INTERROGATORI A TESTIMONI E PERSONE INFORMATE SUI FATTI (28 APRILE 2017) - Continuano le indagini sul delitto di Emanuele Morganti, il 20enne di Tecchiena massacrato brutalmente nell'ambito di una rissa consumatasi all'esterno di un locale di Alatri poco più di un mese fa. Dopo i blitz dei giorni scorsi e che hanno riguardato le abitazioni di alcuni dei buttafuori indagati, al fine di rintracciare il manganello telescopico, quasi certamente l'arma usata per colpire il povero Emanuele, vanno avanti anche gli interrogatori. Obiettivo primario dell'intero pool investigativo è quello di fare massima chiarezza su dinamiche e responsabilità relative alla rissa mortale e che ancora vedrebbe la presenza di molti lati oscuri. Per questo motivo le indagini non si sono prese neppure un momento di pausa ma sono proseguite senza sosta con l'intento di fornire le risposte che ancora mancano ai quesiti che ruotano attorno al movente, alle cause del decesso di Emanuele Morganti ed infine alle modalità con le quali ha preso il via il tragico pestaggio. Stando alle ultime indiscrezioni sul caso di Emanuele Morganti e rese note dal portale CiociariaOggi.it, pare che la maggiore attenzione si sia concentrata nello specifico sulle voci relative agli uomini della sicurezza del locale di Altri e che vedrebbero il forte coinvolgimento di uno di loro anche sulla scorta dei pesanti indizi contro di lui. Anche per questa ragione nelle passate ore sono proseguite le convocazioni in caserma da parte di testimoni o semplici persone informate sui fatti. I quattro buttafuori indagati ed attualmente a piede libero, dal canto loro continuano a ribadire la loro estraneità rispetto alla rissa ed alla morte di Emanuele Morganti.

EMANUELE MORGANTI, ULTIME NOTIZIE: UNO DEI BUTTAFUORI INDAGATI SMENTISCE COINVOLGIMENTO (28 APRILE 2017) - Una settimana fa esatta, Damiano Bruni e Michael Ciotoli due dei buttafuori indagati in merito al delitto di Emanuele Morganti, hanno esplicitamente chiesto di essere ascoltati in procura. Al cospetto del procuratore De Falco e del sostituto Misti, i due uomini dello staff del Miro Music Club, il locale di Alatri, avrebbero raccontato come hanno agito e cosa avrebbero fatto gli altri due colleghi, Manuel Capoccetta e l'albanese Pjetri Xhemal. I due hanno confermato come a differenza di questi ultimi non sarebbero usciti dal locale al momento della rissa che ha visto tristemente protagonista Emanuele Morganti. Su Xhemal e Capoccetta si sono così concentrate le attenzioni degli inquirenti al fine di stabilire le reali responsabilità dei due. Capoccetta è stato sentito nuovamente lo scorso mercoledì e per circa due ore ha risposto alle domande incalzanti del procuratore che vertevano ancora una volta sulla ricostruzione della notte tra il 24 ed il 25 marzo scorso. Il giovane 28enne si è difeso ribadendo il suo compito, ovvero quello di accompagnare all'esterno del locale le persone. Poi ha ribadito di essere rientrato dopo appena 30 secondi al fine di mettere in sicurezza l'incasso della serata. Il buttafuori ha ancora confermato l'assenza di segni sulle mani la sera del pestaggio e l'esito negativo che il recente blitz avrebbe avuto all'interno della sua abitazione, ribadendo in tal senso la sua totale estraneità rispetto alla terribile vicenda. Eppure per gli inquirenti la sua deposizione - al pari di quelle rese da altre persone indagate per il delitto di Emanuele Morganti - presenterebbe lacune e contraddizioni. L'attesa è ora tutta concentrata sugli esiti della consulenza medico legale e che chiarirà se ad uccidere il 20enne sia stato o meno il manganello. Se così fosse, l'assenza di segni di pestaggio sulle mani degli indagati avrebbe veramente poca importanza.

