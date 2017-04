IGOR VACLAVIK/ Killer di Budrio: spunta l’ultimo giaciglio di Norbert Feher (Quarto Grado)

Igor Vaclavik, ultime notizie

IGOR VACLAVIK, ULTIME NOTIZIE: SI ESTENDE LA “ZONA ROSSA”, COMPRESA ANCHE LA PROVINCIA DI FERRARA (QUARTO GRADO) - Il caso di Igor Vaclavik sarà ampiamente approfondito nel corso della nuova puntata del programma Quarto Grado, in onda questa sera su Rete 4. Un giallo che inquieta ed allarma la zona compresa tra Bologna e Ravenna ma che ora coinvolge anche Ferrara con uno spiegamento di centinaia di uomini dell'Arma, comprese le unità cinofile. Le ricerche dell'uomo che non può più essere semplicemente definito il killer di Budrio proseguono. Ricordiamo infatti che Norbert Feher, questo il suo vero nome, per le Procure di ben tre province, si sarebbe macchiato di altri due omicidi: oltre all'uccisione del barista Davide Fabbri e della guardia volontaria Valerio Verri di Portomaggiore, Igor avrebbe ucciso anche il metronotte Salvatore Chianese, nel dicembre 2015 a Fosso Ghiaia, in provincia di Ravenna. Norbert Feher, alias Igor Vaclavik, continua a scappare ed a lasciare dietro di sé non pochi indizi: tracce fresche fiutate dai cani molecolari in prossimità di casolari abbandonati e destinate a perdersi in presenza di corsi d'acqua, presunte minacce scritte nella polvere su uno specchio rinvenuto in una vecchia cascina. E poi, buche sospette segnalate da numerosi contadini alle Forze dell'Ordine, ed infine la sparizione di un kit di pronto soccorso che sarebbe potuto servire proprio a Igor il russo a medicare le ferite procurate in una recente colluttazione. La domanda, a questo punto, resta sempre la medesima: che fine ha fatto Norbert?

IGOR VACLAVIK, ULTIME NOTIZIE: IL NUOVO GIACIGLIO DEL SUPER RICERCATO (QUARTO GRADO) - Tra le varie ipotesi, come riportato dal settimanale Giallo, c'è anche quella secondo la quale lo spietato killer Igor Vaclavik sia morto, a causa delle presunte ferite sanguinanti che per giorni si sarebbe auto medicato. Diversa l'opinione dell'esperta criminologa Roberta Bruzzone, certa che sia ancora vivo ma che, come asserito in un suo recente intervento televisivo alla trasmissione La vita in diretta, potrebbe presto decidere di aprire uno scontro a fuoco. Semmai dovesse consegnarsi alle forze dell'ordine, dunque, potrebbe farlo da morto. Dalla trasmissione di Rai1 è emerso inoltre che Igor-Norbert sia certamente armato: sarebbero almeno due le pistole in suo possesso. Ma le ultime novità sul clamoroso caso avrebbero a che fare con il presunto giaciglio che il serbo avrebbe costruito e nel quale avrebbe quasi certamente dormito. Come rivela la trasmissione Pomeriggio 5, ci troviamo a Bando, nel ferrarese, territorio che ora rientrerebbe nella “zona rossa” battuta dalle Forze speciali a caccia dello spietato killer di Budrio. Igor si sarebbe nascosto sotto cumuli di legna o forse sotto i canneti prima di fuggire attraverso i canali limitrofi. I suoi nascondigli, infatti, stando a quanto emerso dalle indagini, sarebbero sempre vicini a fonti d’acqua, la sua vera “arma”: bagnandosi l’uomo farebbe perdere le sue tracce difficilmente fiutabili anche dalle unità cinofile. Anche l’ultimo giaciglio, quasi certamente costruito da Igor Vaclavik, sarebbe nei pressi di un corso d’acqua oltre che di un pozzo. Un modus operanti, quindi, già visto nelle precedenti operazioni di ricerca e che evidenzierebbe l’intento del 36enne di proseguire nella sua fuga, a quasi un mese dall’inizio delle ricerche.

