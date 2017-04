INCIDENTE STRADALE/ Aurelia, Argentario: traffico in tilt, bus bloccati. Auto contro camion a Lamezia Terme

Incidente stradale (Foto: LaPresse)

INCIDENTE STRADALE IN ARGENTARIO, AURELIA: TRAFFICO IN TILT (ULTIME NOTIZIE) - In provincia di Grosseto mattinata difficile per un incidente stradale avvenuto sull’Aurelia che ha bloccato e sta tuttora rendendo molto difficoltosi i collegamenti lungo le località Topaie e Alibinia. Incidente senza gravi conseguenze per i conducenti delle due auto scontrate nel tratto della SS1, ma grossi problemi per i bus della Tiemme che ritrovandosi con la rimessa in prossimità del luogo dell’incidente non hanno potuto rendere attivi subito i collegamenti e le corse cadenzate. Ritardi dunque enormi nel traffico pullman che collega tutta la provincia attorno all’Argentario, sia le linee urbane che quelle extraurbane: come annuncia la stessa Tiemme, le prime corse dei servizi urbani di Orbetello e Argentario non sono garantite. Il problema in via di risoluzione e nelle prossime ore dovrebbe essere tutto risolto lungo l’Aurelia in entrambe le direzioni.

INCIDENTE STRADALE A LAMEZIA TERME, STATALE 18: AUTO CONTRO CAMION, GRAVE UNA DONNA (ULTIME NOTIZIE) - Grave invece l’incidente stradale avvenuto in Calabria, a Lamezia Terme: questa mattina una donna che viaggiava a bordo di una Ford è rimasta gravemente ferita dopo lo scontro e impatto violentissimo contro un camion sulla statale 18 nei pressi di una curva. Il mezzo pesante trasportava rottami i quali si sono riversati contro l’auto colpita, ancora per cause da accertare, mentre affrontavano la curva della Statale presso Lamezia Terme: sono finiti entrambi fuori strada, con la donna alla guida dell’auto che ha riportato le conseguenze più gravi, come riportano le cronache di QuiCosenza. Direttamente trasportata con l’elicottero nell’ospedale di Lamezia, le prossime ore saranno fondamentali per stabilire la prognosi e i le condizioni reali della sfortunata donna: intanto, proprio per consentire i rilievi del caso e le prime indagini sul posto, è stata chiusa al traffico la statale 18 fino a decisione da destinarsi nelle prossime ore.

© Riproduzione Riservata.