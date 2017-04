LIDIA MACCHI / I primi sospetti degli inquirenti ricaddero su Giuseppe Sotgiu, amico di Binda (ultime notizie)

Lidia Macchi, ultime notizie

LIDIA MACCHI, PROCESSO STEFANO BINDA: TESTE IN AULA CONFERMA I PRIMI SOSPETTI SU GIUSEPPE SOTGIU (OGGI 28 APRILE 2017) - Nella giornata odierna si è tornati in aula in occasione della seconda udienza del processo per l'omicidio di Lidia Macchi, la studentessa uccisa la sera tra il 5 ed il 6 gennaio 1987. A trenta anni dall'omicidio, ha preso il via il processo a Varese a carico di Stefano Binda, arrestato nel gennaio dello scorso anno. Ad intervenire oggi in aula, come riporta AskaNews, è stato Giorgio Paolillo, ex dirigente della squadra Mobile di Varese e che all'epoca della scomparsa di Lidia Macchi si occupò di seguire le prime fasi delle indagini. L'uomo, in qualità di testimone nel processo contro Binda, ha evidenziato quali furono i primi sospetti degli inquirenti sul possibile assassino della ragazza, uccisa con 29 coltellate. L'attenzione si concentrò inizialmente su un ex compagno di liceo della ragazza, Giuseppe Sotgiu, amico di colui che oggi rappresenta il solo imputato nel caso Macchi. A destare non pochi dubbi fu la sua versione ritenuta contraddittoria, quando Sotgiu (poi diventato sacerdote) fu sentito per la prima volta il 13 febbraio del 1987, a oltre un mese dal delitto di Lidia. Stando al racconto del testimone, Giuseppe Sotgiu raccontò agli inquirenti che la sera del 5 gennaio era andato al cinema con Stefano Binda e con un altro loro amico.

Successivamente rettificò asserendo che quella sera era rimasto a casa a vedere un film. Dagli accertamenti che fecero seguito emerse che il ragazzo, di fatto, la sera in cui di Lidia Macchi si persero le tracce si trovava da un amico. "E Binda non era insieme a loro", ha aggiunto l'ex dirigente della Mobile. Oggi in aula, il testimone Giorgio Paolillo ha spiegato perché i loro sospetti iniziali circa il possibile responsabile dell'omicidio di Lidia Macchi ricaddero sull'ex liceale: "Sotgiu non si ricordava bene. Perciò sospettavamo di lui". Il nome di Stefano Binda, oggi unico imputato a processo per il delitto della giovane studentessa risalente a circa 30 anni fa, emerse per la prima volta proprio dopo l'interrogatorio a Sotgiu, 40 giorni dopo la morte della giovane. Recentemente don Sotgiu è stato indagato per reticenza in quanto per gli inquirenti, in passato aveva tentato di proteggere l'amico Stefano Binda, in carcere dal 15 gennaio 2016 come presunto assassino di Lidia Macchi.

