METRO M3 CHIUSA/ Atm news, linea gialla sospesa tra Centrale e Lodi: nuovo allarme bomba? (Ultime notizie)

METRO M3 CHIUSA, ATM NEWS: LINEA GIALLA SOSPESA E POI RIAPERTA TRA CENTRALE E LODI (OGGI 28 APRILE 2017) - Si è fermata per circa mezzora la metro M3 gialla in funzione da Comasina fino a San Donato, con la chiusura del tratto per verifiche delle Autorità tra Stazione Centrale e Lodi TIBB. La sospensione non è durata molto anche perché la verifica su eventuale guasto o allarme bomba è avvenuta praticamente in simbiosi con l’annuncio dato in tutte le stazioni della metropolitana milanese sulla linea gialla. Come riporta il canale Twitter in tempo reale dell’Atm, «M3 ha già ripreso con rallentamenti tra Centrale-Lodi dopo una breve sospensione per verifiche su disposizione delle Autorità».

Il motivo per cui è stata forzatamente chiusa per qualche minuto la linea gialla nella tratta più frequentata da utenti (comprende infatti Duomo, Centrale, Montenapoleone e Crocetta) è ovviamente ancora una volta “oscuro” visto che per motivi di sicurezza le Autorità non allarmano “inutilmente” la popolazione prima di aver verificato di che tipologia di problema si tratti. In questo caso pare che il motivo della sospensione sia dovuto ad uno zainetto o una borsa lasciata sui vagoni che insospettito e fatto scattare subito l’allarme, specie dopo i timori cresciuti in questo ultimo periodo di rinnovato timore per attentati terroristici. La verifica però è andata a buon fine abbastanza rapidamente e i treni della metro M3, nonostante un rallentamento generale per la sequenza delle corse che ora va risettata, sono ripartiti quasi subito.

