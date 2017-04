PREVISIONI METEO/ Neve al nord, temporali un po' ovunque (previsioni del tempo oggi, 28 aprile 2017)

Previsioni meteo, Foto La Presse

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: NEVE NEL NORD DEL NOSTRO PAESE (OGGI, 28 APRILE 2017) - La situazione più preoccupante legata alla giornata di oggi, venerdì 28 aprile 2017, è legata alla neve che vedremo nella parte estremamente a settentrione del nostro paese. Questa cadrà regolarmente su Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte e Trentino Alto Adige. La situazione è importante e nonostante le temperature in media con la linea stagionale si rischia anche che la neve possa attecchire. Staremo a vedere quale sarà la situazione direttamente oggi nella giornata e se scatterà qualche allerta meteo in questo senso. Sicuramente sarà prudente fare attenzione anche quando si andrà in autostrada e comunque portare a bordo le catene nei posti dove è previsto che ci siano delle nevicate abbastanza importanti. Anche in questo caso la situazione migliorerà nel pomeriggio.

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: TEMPORALI IN GIRO PER IL PAESE (OGGI, 28 APRILE 2017) - La giornata di oggi, venerdì 28 aprile 2017, porterà a maltempo sparso un po' ovunque. Le previsioni del tempo infatti non promettono niente di buono. Si parte dalla mattina dove vedremo temporali un po' ovunque lungo l'arco delle Alpi tra Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Situazione di allerta sarà anche quella da verificare in Liguria nella provincia di Genova. La novità della giornata è che ci saranno precipitazioni anche al centro sud a partire dalla pioggia che colpirà Toscana, Lazio, Abruzzo e Campania. Ci saranno invece in mattinata temporali sul nord della Calabria. Ci sarà pioggia anche sul sud della Sardegna. Nel pomeriggio però la situazione è destinata a migliorare con la pioggia che diventerà sparsa e meno preoccupante. I temporali invece li vedremo solo su Friuli Venezia Giulia e Veneto. Le temperature massime saranno attorno ai venticinque gradi di Bari mentre le minime attorno ai cinque ad Aosta.

